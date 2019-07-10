Türk-Yunan sınırında antika para ele geçirildi

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan'da, Türk-Yunan sınırındaki Kipi (İpsala) sınır kapısında, bir yolcunun çantasında eski döneme ait 1055 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirildiği belirtildi. Yunan basınında çıkan haberlerde, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu belirlenen antika paraların, Türk yolcunun çantasında, yiyecek bulunan bir poşetin içeresindeki su şişelerine özenle gizlenmiş olarak bulunduğu bildirildi. Ele geçirilen eski paraların, Dedeağaç (Aleksandrupolis) Tarihi Eserler Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi. Savcılığa sevk edilen Türk zanlının antika paraları, Türkiye'de tanımadığı kişilerden 1400 avro karşılığında Almanya'ya götürmek üzere anlaşarak teslim aldığını belirttiği aktarıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.