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Türk-Yunan kara sularında sıcak dakikalar

Edirne’nin Enez ilçesinde Meriç Nehri üzerinden ‘Yaren’ isimli tekneyle denize açılan ve yasa dışı yollarla midye taşıyan şüpheliler, Yunanistan komandoları tarafından kendilerine ateş açıldığını iddia etti.

19 Nisan 2019 Cuma 23:38
Türk-Yunan kara sularında sıcak dakikalar

Edirne’nin Enez ilçesinde Meriç Nehri üzerinden ‘Yaren’ isimli tekneyle denize açılan ve yasa dışı yollarla midye taşıyan şüpheliler, Yunanistan komandoları tarafından kendilerine ateş açıldığını iddia etti. Korkuyla Türk kara sularına kaçtıklarını belirten şüpheliler, Yunan komandoların tekneye el koyduklarını öne sürdü.


Olay, Edirne’nin Enez ilçesinde Meriç Nehri mevkiinde, 16 Nisan tarihinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Enez ilçesinde Meriç Nehri üzerinden ‘Yaren’ isimli tekneyle yasa dışı yollarla midye taşıyan B.A. ve A.Ç. isimli şüpheli şahıslar, Meriç Nehri’nden denize açıldıkları sırada Yunanistan komandoları tarafından kendilerine ateş açıldığını ve tekneye bir el isabet aldıklarını söyledi.



Türk kara sularına kaçtılar


Şüpheliler, Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait deniz botlarının kendilerini takip etmeleri sonucunda korkuyla tekneyi karaya sürerek kumsala sapladıklarını, tekneyi sapladıkları yerin Türk karasuları olduğunu, tekneden inerek karadan kaçtıklarını belirtti.


Yunanistan komandolarının teknelerine el koyduğunu dile getiren şüpheliler, Enez Polis Merkezi Amirliğine giderek, Yunanistan Deniz Komandolarından şikayetçi ve davacı olduklarını beyan etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 23:38
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