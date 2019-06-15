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Türk Yıldızları'nın Isparta'daki gösterisi iptal edildi

15 Haziran 2019 Cumartesi 18:19
Türk Yıldızları'nın Isparta'daki gösterisi iptal edildi

ISPARTA (AA) - Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi Türk Yıldızları'nın Isparta'daki gösterisi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

"2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5. Dünya Koku Günü" kapsamındaki gösteriyi izlemek için binlerce vatandaş, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'ne geldi.

Gösteri saati geldiği sırada Türk Yıldızları'nın yer ekibi, Davraz Dağı'daki şiddetli yağıştan dolayı akrobasi timinin alana gelemeyeceğini belirtti.

Ekip, hava koşullarından dolayı gösterinin iptal edildiğini ve gösteri ekibinin Afyonkarahisar'a iniş yaptığını bildirdi.

Öte yandan fuar, düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti. Etkinliklere, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 18:19
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