Türk Yıldızları’ndan Kıbrıs’ta 45’nci yıl gösterisi
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları Filosu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Barış ve Özgürlük Bayramının 45’inci yılında Kıbrıs semalarında gösteri düzenledi.21 Temmuz 2019 Pazar 14:35
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları Filosu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Barış ve Özgürlük Bayramının 45’inci yılında Kıbrıs semalarında gösteri düzenledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Barış ve Özgürlük Bayramının 45’inci yılında Kıbrıs semalarında gösteri düzenledi. Türk Yıldızları pilotları yaptıkları akrobasi hareketleri ve şovlarla izleyenlere gökyüzünü şenlendirdi.
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