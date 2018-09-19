Türk Yıldızları'ndan Boğaz'da nefes kesen gösteri

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi hedeflerinde önemli rol oynayan kuruluşların paydaşlığında düzenlenen TEKNOFEST İstanbul yarın başlıyor. TEKNOFEST İstanbul öncesinde Türk Yıldızlarıİstanbul Boğazı’nda nefes kesen bir gösteri düzenledi. Gösteri sırasında alçak uçuş gerçekleştiren Türk Yıldızları yaptıkları akrobatik hareketlerle kendilerine hayran bıraktı. Heyecan verici gösteriyi izlemek isteyen çok sayıda vatandaş ise İstanbul Boğazı'na akın etti.

Gösterisinin rotası ise şöyleydi:

"1445L Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1446L Sarıyer, 1446L Tarabya, 1447L Paşabahçe, 1447L FSM, 1447L Küçüksu, 1448L Beylerbeyi, 1449L Altunizade, 1449L Selimiye, 1449L Moda, 1450L Adalar, 1451L Maltepe, 1451L Bostancı, 1452L Kadıköy, 1452L Kalamış, 1452L Haydarpaşa, 1453L Bağlarbaşı, 1453L Çengelköy, 1454L Rumeli Hisarı, 1445L Anadolu Kavağı, 1456L Yavuz Sultan Selim Köprüsü"