0553 313 94 23

Türk Yıldızları'ndan Boğaz'da nefes kesen gösteri

TEKNOFEST İstanbul öncesinde Türk Yıldızlarıİstanbul Boğazı’nda gösteri düzenledi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 15:41
Türk Yıldızları'ndan Boğaz'da nefes kesen gösteri

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi hedeflerinde önemli rol oynayan kuruluşların paydaşlığında düzenlenen TEKNOFEST İstanbul yarın başlıyor. TEKNOFEST İstanbul öncesinde Türk Yıldızlarıİstanbul Boğazı’nda nefes kesen bir gösteri düzenledi. Gösteri sırasında alçak uçuş gerçekleştiren Türk Yıldızları yaptıkları akrobatik hareketlerle kendilerine hayran bıraktı. Heyecan verici gösteriyi izlemek isteyen çok sayıda vatandaş ise İstanbul Boğazı'na akın etti. 

Gösterisinin rotası ise şöyleydi: 

"1445L Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1446L Sarıyer, 1446L Tarabya, 1447L Paşabahçe, 1447L FSM, 1447L Küçüksu, 1448L Beylerbeyi, 1449L Altunizade, 1449L Selimiye, 1449L Moda, 1450L Adalar, 1451L Maltepe, 1451L Bostancı, 1452L Kadıköy, 1452L Kalamış, 1452L Haydarpaşa, 1453L Bağlarbaşı, 1453L Çengelköy, 1454L Rumeli Hisarı, 1445L Anadolu Kavağı, 1456L Yavuz Sultan Selim Köprüsü" 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 15:41
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye ve Brezilya arasında havacılık anlaşması
    1. Türkiye ve Brezilya arasında havacılık..
    2. Av tüfeğiyle eşini öldürüp polisi aradı!
    3. "Putin beni fare zehriyle öldürmeye..
    4. Rakibine tüküren Douglas Costa'nın..
    5. Bağışıklık sistemini ayakta tutmak..
    6. UEFA Uluslar Ligi fikstür
    7. Benfica - Bayern Münih maçı ne zaman..
    8. Real Madrid - Roma maçı ne zaman saat..
    9. Devlet tiyatrolarından kovulan Levent..
    10. Valencia - Juventus maçı ne zaman saat..
    11. Hamilelik veya doğum nedeni ile işten..
    12. Deri kanserinin en önemli sebebi güneş
    13. Obsesif Kompulsif Bozukluk Türleri
    14. Diyarbakır'da sıcak dakikalar!
    15. PKK'da 'kadın terörist' krizi!..
    16. Kansızlık altta yatan bir hastalığın..
    17. Bakan Kurum İmar Barışı'nda toplanan..
    18. Türk Yıldızları'ndan Boğaz'da nefes..
    19. Karamollaoğlu uyardı: Türkiye'ye karşı..
    20. Aykut Kocaman: Saygısızlık olur,..
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk