Türk Yıldızları'ndan, Yeni Havalimanı'nda nefes kesen gösteri

Avrupa'nın ve dünyanın en başarılı akrobasi süpersonik timlerinden biri olan Türk Yıldızları, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı için gösteri düzenledi. Gökyüzünden saltolar atarak Yeni Havalimanı çevresinde gösteriler yapan uçaklar, izleyenlerine heyecanlı anlar yaşattı.

Yeni havalimanına özel şov

Daha önce de TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında bu alanda bulunan Türk Yıldızları, yabancı olmadıkları alanda etkileyici bir şov ortaya koydu. Adına yaraşır hareketlerle ve tehlikeli koreografilerle gökteki yıldız gibi adeta parıldadı.