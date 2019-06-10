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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ilk kez Kütahya semalarında uçacak

Kütahya, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) gururu olan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekibini ağırlayacak.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:03
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ilk kez Kütahya semalarında uçacak

Kütahya, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) gururu olan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekibini ağırlayacak.


Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK’ün yer alacağı kutlama etkinliklerinde SOLOTÜRK Kütahya’daki ilk uçuş gösterisini gerçekleştirecek.


Türk Hava Kuvvetlerini tanıtmak, Türk halkının Hava Kuvvetlerine olan güven duygusunu pekiştirmek ve gençlerin havacılığa olan sevgisini artırmak amacıyla oluşturulan Türk Yıldızları ile Türk Hava Kuvvetlerinin 100. kuruluş yıl dönümünde Türk milletine armağan ettiği SOLOTÜRK, Kütahya’da nefes kesecek.


30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşunu binlerce kişinin izlemesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:03
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