"Türk Yıldızları" Şehitler Abidesi semalarında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan gösteri uçuşu, pilotlar tarafından gökyüzüne kalp figürü çizilmesiyle sona erdi

ÇANAKKALE (AA) - Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı. Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen özellikle öğrenci gruplarının bulunduğu çok sayıda ziyaretçi, Türk Yıldızları'nın gösterisini ilgiyle izledi. Gökyüzünde çeşitli hareketlerle izleyicilerin beğenisini toplayan gösteri, yaklaşık 20 dakika sürdü. Gösterinin sonunda pilotlar tarafından gökyüzüne kalp figürü çizildi. Tarihi bölgeyi ziyaret edenler, fotoğraf ve video çekerek bu anları kaydetti. Şehitler Abidesi semalarında yeteneklerini sergileyen Türk Yıldızları, gösterilerini başarıyla tamamladı.

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