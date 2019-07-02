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Türk Yıldızları Ortahisar semalarını şenlendirecek

Türk Yıldızları üçüncü defa Ortahisar’da gösteri uçuşu yapacak.

02 Temmuz 2019 Salı 12:51
Türk Yıldızları Ortahisar semalarını şenlendirecek

Türk Yıldızları üçüncü defa Ortahisar’da gösteri uçuşu yapacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi ve Trabzon Valiliğinin birlikte organize ettiği gösteri uçuşu 7 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.


Toklu Mahallesi ile Ayasofya sahili güzergahında yapılacak gösteri uçuşu saat 14.30’da başlayacak. Gösteri uçuşu öncesinde sahilde mini konser etkinliği düzenlenecek. Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşları Türkiye’de ve yurt dışında yüz binlerce kişi tarafından izlenirken, Türk Yıldızları’nın Ortahisar’da düzenlediği ilk gösteri uçuşunu 150 bin, geçen yıl düzenlediği gösteri uçuşunu ise yaklaşık 300 bin kişi izledi.


Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşlarında dünyanın en seçkin timleri arasında gösterildiğini belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bütün vatandaşları gösteri uçuşunu izlemeye davet etti. Meclis üyelerini konuyla ilgili bilgilendiren Başkan Genç, Türk Yıldızları’nın 9 Eylül tarihinde İzmir’de gerçekleştirdiği gösteri uçuşundan sonra en kalabalık izleyici kitlesine sahip gösteri uçuşunun Ortahisar’da gerçekleştirildiğini söyledi.


Ortahisar’a gerçekleştirilen gösteri uçuşu aynı zamanda Trabzon tarihinin en kalabalık etkinliği olarak kayıtlara geçmişti. Yüz binlerce vatandaş gösteri uçuşunu izlemek için sahil boyunu doldurmuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:51
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