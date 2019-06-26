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Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Konya’da yapılan “Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı” sonrasında sonrasında gerçekleştirilen Türk Yıldızları Filo’sunun gösterisi nefes kesti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:46
Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Konya’da yapılan “Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı” sonrasında sonrasında gerçekleştirilen Türk Yıldızları Filo’sunun gösterisi nefes kesti.


Konya 3’ncü Ana Jet Üs Komutanlığında 17-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı”, 15 Temmuz -darbe girişimi sonrasında ilk kez yapıldı. Tatbikat sonrasında Türk Yıldızları Filo’sunun gösterisi nefes kesti.


Gösteriye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Muharip Kuvvet Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:46
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