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Türk Yıldızları İstanbul semalarında nefes kesti

Yarın 3. Havalimanı'nda başlayacak olan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında TSK'ya bağlı Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda uçuş gerçekleştirdi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 16:43
Türk Yıldızları İstanbul semalarında nefes kesti

Türkiye'nin en önemli teknolojik organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST'in başlamasına sadece 1 gün kaldı. Yarın yapılacak büyük açılış öncesinde tanıtım organizasyonlarında bugün büyük bir sürpriz vardı. Özellikle savunma anayilerine genç beyin yetişmesine olanak sağlayan TEKNOFEST'in tanıtımı için Türk Yıldızları havalandı.

BOĞAZDA UÇUŞ

Hava Kuvvetleri Komutanlığının "göz bebeği" konumunda olan TürkYıldızları, NF-5 uçaklarıyla gösteri yapan sayılı gösteri timleri arasında yer alan Türk Yıldızları şovlarıyla TEKNOFEST'te heyecanı en üst seviyelere çıkardı.

Hava gösterileri zaman zaman İstanbul'da geniş bir semaya yayılırken, boğaz hattı üzerinden sırasıyla "Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Sarıyer, Tarabya, Paşabahçe, Küçüksu, Beylerbeyi, Altunizade, Selimiye, Moda, Adalar, Maltepe, Bostancı, Kadıköy, Kalamış, Haydarpaşa, Bağlarbaşı, Çengelköy, Rumeli Hisarı, Anadolu Kavağı'ında" göseri uçuşları gerçekleştirildi. Türk Yıldızlarının uçuşları vatandaşlarca da ilgiyle karşılanırken boğazda yapılan geçiş sıarsında uçaklar Kırmızı-Beyaz renk cümbüşü oluşturdu.

BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİLER

Boğaz boyunca kıyılara akın eden vatandaşlar, gösteriyi cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.Bazı vatandaşların gösterileri balkon ve bina çatılarından takip ettiği görüldü.

TEKNOFEST, 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 16:43
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  8. Tarabya
  9. Küçüksu
  10. Beylerbeyi
  11. Altunizade
  12. Moda
  13. Adalar
  14. Bostancı
  15. Kalamış
  16. Haydarpaşa
  17. Çengelköy
  18. Rumeli Hisarı

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