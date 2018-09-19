Türk Yıldızları İstanbul semalarında nefes kesti

Türkiye'nin en önemli teknolojik organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST'in başlamasına sadece 1 gün kaldı. Yarın yapılacak büyük açılış öncesinde tanıtım organizasyonlarında bugün büyük bir sürpriz vardı. Özellikle savunma anayilerine genç beyin yetişmesine olanak sağlayan TEKNOFEST'in tanıtımı için Türk Yıldızları havalandı.

BOĞAZDA UÇUŞ

Hava Kuvvetleri Komutanlığının "göz bebeği" konumunda olan TürkYıldızları, NF-5 uçaklarıyla gösteri yapan sayılı gösteri timleri arasında yer alan Türk Yıldızları şovlarıyla TEKNOFEST'te heyecanı en üst seviyelere çıkardı.

Hava gösterileri zaman zaman İstanbul'da geniş bir semaya yayılırken, boğaz hattı üzerinden sırasıyla "Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Sarıyer, Tarabya, Paşabahçe, Küçüksu, Beylerbeyi, Altunizade, Selimiye, Moda, Adalar, Maltepe, Bostancı, Kadıköy, Kalamış, Haydarpaşa, Bağlarbaşı, Çengelköy, Rumeli Hisarı, Anadolu Kavağı'ında" göseri uçuşları gerçekleştirildi. Türk Yıldızlarının uçuşları vatandaşlarca da ilgiyle karşılanırken boğazda yapılan geçiş sıarsında uçaklar Kırmızı-Beyaz renk cümbüşü oluşturdu.

BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİLER

Boğaz boyunca kıyılara akın eden vatandaşlar, gösteriyi cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.Bazı vatandaşların gösterileri balkon ve bina çatılarından takip ettiği görüldü.

TEKNOFEST, 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.