Türk Yıldızları 30 Ağustos’ta Kütahya’da Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi Türk Yıldızları’nın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kütahya’da gösteri düzenleyeceği bildirildi.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi Türk Yıldızları’nın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kütahya’da gösteri düzenleyeceği bildirildi.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlıZafertepeçalköy’de bulunan tören alanında 30 Ağustos günü saat 17. 45’ de düzenlenecek gösteri için Kütahya Valiliği bir mesaj yayınladı.

Yayınlanan mesajda, ’’Kütahya, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Türk Silahlı Kuvvetlerinin gökyüzündeki gururu olan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekibini ağırlayacak. Kurtuluşumuzun zaferle taçlandığı 30 Ağustos Cuma günü sizleri de zaferin ve kurtuluşun topraklarına bekliyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.

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