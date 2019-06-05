Milli yıldız Merih Demirel Juventus'ta! İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Juventus'un Sassuolo'da top koşturan milli yıldız Merih Demiral'i 15 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı duyurdu.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanyaspor'dan Sassuolo’ya transfer olan Merih Demiral, gösterdiği performans sonrası İtalya Seria A’nın son şampiyonu Juventus’a transfer oldu. 5 yıllık anlaşma İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio,kişisel twitter hesabında Merih Demiral’ın Juventus’a transferinin sonuçlandığını ve Merih’in Juventus ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağını söyledi. Juventus, Merih’in transferi için Sassuolo’ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.

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