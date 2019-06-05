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Milli yıldız Merih Demirel Juventus'ta!

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Juventus'un Sassuolo'da top koşturan milli yıldız Merih Demiral'i 15 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı duyurdu.

05 Haziran 2019 Çarşamba 16:34
Milli yıldız Merih Demirel Juventus'ta!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanyaspor'dan Sassuolo’ya transfer olan Merih Demiral, gösterdiği performans sonrası İtalya Seria A’nın son şampiyonu Juventus’a transfer oldu.

5 yıllık anlaşma

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio,kişisel twitter hesabında Merih Demiral’ın Juventus’a transferinin sonuçlandığını ve Merih’in Juventus ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağını söyledi. Juventus, Merih’in transferi için Sassuolo’ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 16:34
  1. Sassuolo
  2. Merih Demirel
  3. Gianluca Di Marzio

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