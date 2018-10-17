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Cemal Kaşıkçı olayında yeni gelişme! Türk yetkililer Başkonsolosluk konutunda

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili oluşturulan çalışma grubundaki Türk yetkililer, Başkonsolosluk konutuna geldi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 16:47
Cemal Kaşıkçı olayında yeni gelişme! Türk yetkililer Başkonsolosluk konutunda

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililer, dün Türkiye'den ayrılan Muhammed el Uteybi'nin kullandığı Başkonsolosluk konutuna geldi.

Uzman personel de ekipte

Levent'teki Başkonsolosluk konutuna ikisi olay yeri inceleme olmak üzere toplam 4 sivil plakalı araçla 16.40'ta gelen Türk yetkililer, konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alındı. Olay yeri inceleme polisleri yanlarında getirdikleri ekipmanları araçlardan indirerek Başkonsolosluk konutuna girdi.

Ortak çalışma grubundaki Türk yetkililerin binaya girişinin ardından, konutta inceleme başladı.

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısının bulunduğu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personelin de ekipte yer aldığı öğrenildi.

Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma grubu kurulmuş, çalışma grubu önceki gün öğle saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ilk toplantısını yapmıştı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 16:47
  1. Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
  2. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu
  3. Muhammed el Uteybi
  4. Başkonsolosluk konutu
  5. Türk yetkililer
  6. Olay yeri inceleme polisleri
  7. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  8. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri
  9. Al Watan gazetesi
  10. Washington Post
  11. İstanbul Emniyet Müdürlüğü

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