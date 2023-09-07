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Ekonomi Türk yerli malı belgesi sayısı arttı! TOBB açıkladı! Buğday, arpa alımında güncel fiyatlar kaç lira oldu? İşte tam liste
Ekonomi

Türk yerli malı belgesi sayısı arttı! TOBB açıkladı! Buğday, arpa alımında güncel fiyatlar kaç lira oldu? İşte tam liste

Yeniakit Publisher
2023-09-07 11:24:00 - 2023-09-07 11:37:25
Türk yerli malı belgesi sayısı arttı! TOBB açıkladı! Buğday, arpa alımında güncel fiyatlar kaç lira oldu? İşte tam liste

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan güncel fiyatlarda Türk yerli malı belgesi sayısı bir önceki aya göre % 15,3 arttı. TOBB tarafından Ağustos 2023’te 1274 adet Yerli Malı Belgesi onaylandı. Türk malı olan buğday ve arpa çeşitlerinde görülen indirimler listelere yansıdı...

 Yerli malı belgesi sayısı bir önceki aya göre % 15,3 arttı. TOBB tarafından Ağustos 2023’te 1274 adet Yerli Malı Belgesi onaylandı.

2023 yılı Ağustos ayında onaylanan yerli malı belgesi sayısı bir önceki aya göre % 15,3 arttı. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63’üncü maddesi uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan ve 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’ne göre TOBB tarafından Ağustos 2023’te 1274 adet Yerli Malı Belgesi onaylandı.

Ağustos 2023’te onaylanan Yerli Malı Belgelerinden 1236 adeti sistemde aktif halde bulunuyor. Aktif durumdaki 1236 belgenin 919’u yüksek ve orta-yüksek teknoloji düzeyinde, 317’si orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyinde.

Ağustos ayında onaylanan yerli malı belgelerinin; 230’u Ankara’da, 220’si İstanbul’da, 129’u İzmir’de, 101’i Mersin’de, 87’si Tekirdağ’da, 64’ü Konya’da, 43’ü Sakarya’da, 32’si Aydın’da, 31’i Kocaeli’nde, 30’u Antalya’da düzenlendi.

Ağustos 2023’te Temmuz 2023’e (169) göre %+15,3 oranında bir artış ile 1.274 Yerli Malı Belgesi onaylandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TOBB Yerli Malı Belgesi Veri Tabanındaki Aktif Yerli Malı Belgelerinin toplam sayısı 15.620 olarak belirlendi.

Öte yandan buğday ve arpa çeşitleri için belirlenen güncel alım fiyatları açıklandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan güncel fiyatlarda düşüşler görüldü. Buğday ve arpa çeşitlerinde görülen indirimler listelere işlemi. Buğday ve arpa fiyatları düşüyor.

Buğday ev arpa alım fiyatlarında görülen güncel fiyatlar açıklandı. Buğday ve arpa çeşitleri için güncel fiyatlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklandı. Listelerde görülen değişimler anlık olarak ortalama buğday ve arpa alım fiyatlarında etkili oldu. Güncel buğday ve arpa alım fiyatları düşüşler ile listelendi.

BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Güncel buğday ve arpa alım fiyatları listelerde düşüşler ile görüldü. TOBB buğday ve arpa alım listelerinde düşüşlerin yeniden başlaması ise çiftçiler için olumsuz bir gelişme olarak kabul ediliyor. Buğday ve arpa fiyatları TOBB tarafından anlık olarak listelenmeye devam ediyor. Güncel buğday ve arpa alım fiyatları açıklandı.

BUĞDAY VE ARPA ALIM FİYATLARI

Buğday ve arpa alımında görülen güncel fiyatlar açıklandı. Güncel buğday ve arpa alım fiyatları şu şekilde:

BEYAZ ARPA
En düşük: 5 bin 862 Türk Lirası
En yüksek: 5 bin 998 Türk Lirası
YEMLİK ARPA
En düşük: 5 bin 600 Türk Lirası
En yüksek: 5 bin 600 Türk Lirası

EKMEKLİK BEYAZ SERT ANADOLU BUĞDAYI

En düşük: 5 bin 571 Türk Lirası
En yüksek: 8 bin 557 Türk Lirası
EKMEKLİK KIRMIZI SERT BUĞDAY
En düşük: 7 bin 650 Türk Lirası
En yüksek: 8 bin 200 Türk Lirası

DİĞER KIRMIZI BUĞDAY

En düşük: 6 bin 201 Türk Lirası
En yüksek: 6 bin 201 Türk Lirası

EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK BUĞDAY

En düşük: 7 bin 680 Türk Lirası

En yüksek: 7 bin 810 Türk Lirası

EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT BUĞDAY

En düşük: 5 bin Türk Lirası
En yüksek: 7 bin 720 Türk Lirası

YEMLİK BEYAZ BUĞDAY

En düşük: 5 bin 500 Türk Lirası
En yüksek: 6 bin 250 Türk Lirası
YEMLİK KIRMIZI BUĞDAY
En düşük: 5 bin 40 Türk Lirası
En yüksek: 5 bin 410 Türk Lirası

 

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