  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türk yargısına akıl verdiler! Kavala'nın AB'lileri de topa girdi
Dünya

Türk yargısına akıl verdiler! Kavala'nın AB'lileri de topa girdi

Gezici vandalların finansörü Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi, Avrupa Birliği’ni de gerdi. AB, “Kavala’yı serbest bırakın” çağrısı yaparak Türk yargısına akıl vermeye kalktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 01:51:20 - 2021-10-11 01:51:20
Türk yargısına akıl verdiler! Kavala'nın AB'lileri de topa girdi

 Münübe YILMAZ 

Gezi kalkışması davasında yargılaması devam edip, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da "casusluk" suçundan tutuklanan Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi Avrupa Birliği’ni de gerdi.

AB Dış ilişkiler Sözcüsü Peter Stano, kurumun resmi internet sitesinde yayınlanan metinde Türk yargısına akıl vermeye kalkarak “Osman Kavala’yı serbest bırakın” çağrısı yaptı.

Kavala'yı bıraktırmak için AB üyeliğini öne sürdü

Türkiye’yi içişlerine müdahale edilebilecek bir ülke olarak görme yanılgısına kapılan Stano, “iş adamı ve insan hakları savunucusu” olarak nitelendirdiği terör destekçisi Kavala’nın suçsuz olduğunu öne sürdü. Avrupa Birliği üyeliği konusunda Ankara’yı oyalayan kendileri değilmiş gibi, birden bire Türkiye’nin AB üyeliğini hatırlayan Peter Stano, “AB’ye aday ülke konumundaki Türkiye’nin, AB-Türkiye ilişkilerinin temel taşı olan insan hakları konusunda acilen somut ilerleme kaydetmesi gerekir” diyerek müstemleke valiliğine soyundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay