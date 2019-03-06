0553 313 94 23

"Türk Yargı Etiği Bildirgesi" taslak metni

Yargı Strateji Belgesi'nde yer alan "Etik Kuralları Belirleme Çalışmalarının Yapılması" kapsamında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında toplanan HSK, gelecek günlerde açıklanması planlanan Türk Yargı Etiği Bildirgesi'nin taslak metnini ele aldı

06 Mart 2019 Çarşamba 11:15
"Türk Yargı Etiği Bildirgesi" taslak metni

ANKARA (AA) - Yargı Strateji Belgesi'nde yer alan "Etik Kuralları Belirleme Çalışmalarının Yapılması" kapsamında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında toplanan Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK), gelecek günlerde açıklanması planlanan Türk Yargı Etiği Bildirgesi'nin taslak metni görüşüldü.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan (HSK) yapılan açıklamada, HSK Genel Kurulu'nun Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında toplandığı ve toplantıda 2016'dan beri üzerinde çalışılan Türk Yargı Etiği Bildirgesi'nin ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Yargı Etiği konusunda çalışmalar yapmak üzere 2016'da HSK bünyesinde Yargı Etiği Bürosu'nun oluşturulduğu ve 2017-2021 Yargı Strateji Belgesinde de "Etik Kuralları Belirleme Çalışmalarının Yapılması" hedeflerinin yer aldığı belirtildi.

Bu süreçte, uluslararası belgelerin tarandığı, hakim-savcılar başta olmak üzere, yargı çevreleri ile geniş istişareler gerçekleştirildiği, UYAP üzerinden anketler yapıldığı ve bu yolla Türk Yargı Etiği Bildirgesi'nin taslak metninin ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

HSK Başkanı sıfatı ile Adalet Bakanı Gül başkanlığında toplanan HSK, gelecek günlerde açıklanması planlanan ve hazırlıkları tamamlanmak üzere olan Türk Yargı Etiği Bildirgesi'nin taslak metni üzerinde son değerlendirmeleri yaptı.

Bildirgede, Hakim ve Savcılar "bağımsızdırlar", "tarafsızdırlar", "yargıya olan güveni temsil ederler", "mesleğe yaraşır şekilde davranırlar" gibi başlıklar yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:15
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Hâkimler ve Savcılar Kurulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Akgün, evi yanan ailenin imdadına yetişti
    1. Başkan Akgün, evi yanan ailenin..
    2. Ardahan'da cezaevi görevlileri..
    3. Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
    4. Başkan Çiftçi: "Gürün’ü güzel yerlere..
    5. Benzinle saçını yıkamak istedi...
    6. ÇOMÜ’den açıklama
    7. Gezici deprem simülasyon tırında..
    8. Küçükçekmece’de 15 yaşında çocuğun..
    9. Prof. Dr. Talat Çiftçi’nin yeni kitabı..
    10. Göktepeliler Şahin’e destek sözü verdi
    11. Türkiye’nin ilk kuduz antiserumu..
    12. Elazığ’da, Şehir Hastanesi 872..
    13. Celil Uzun, “Başkan artık yolun sonunu..
    14. Üniversite öğrencilerine uyuşturucunun..
    15. İzmit’te öğrencilere çevre eğitimi..
    16. 200 liralık alışveriş, 150 bin TL..
    17. Çantasında 2 adet tabanca ele geçen..
    18. Korkuteli Belediye Meclis son kez..
    19. Esgin: “Biz siyasetten milletimize..
    20. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili..
    21. Cumhuriyetin 100. yılında 100 yeni..
    22. Karaman’daki uyuşturucu operasyonunda..
    23. BBP Belediye Başkan adayı Ürgüp..
    24. ALES başvuruları başladı
    25. Tartıştığı arkadaşı tarafından..
    26. Başakşehir’de çekiciyle dorse çalan..
    27. Başkan Özaltun’dan meclis üyelerine..
    28. Sözlü: "Beka için 1071’den beri bedel..
    29. Üniversitelerde etkinlik yarışı
    30. Memur-Sen masa tenisi turnuvasının..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!