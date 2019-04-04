Türk yardım derneğinden Kamerun'da toplu sünnet töreni

DOUALA (AA) - Cansuyu Derneği'nin Kamerun'da düzenlediği toplu sünnet töreninde binden fazla çocuk Türk doktorlar tarafından sünnet edildi.

Cansuyu Derneği'nin 30 Mart ile 3 Nisan tarihleri arasında Kamerun'un Douala kentinde düzenlediği törenle, kentin mahallelerinden ve köylerinden gelen binden fazla çocuk Türk doktorlar tarafından sünnet edildi.

Tören çerçevesinde ayrıca sünnet edilen çocukların ailelerinin de aralarında bulunduğu 2 binden fazla aileye gıda yardımında bulunuldu.

Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Bayram Numan Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'da on binlerce sünnetsiz çocuk bulunması ve bunların ailelere bir yük oluşturmasından dolayı Kamerun'da düzenledikleri bu organizasyonun önemli olduğunu belirtti.

Köksal, törende çocukları ve ailelerini mutlu etmek için çocuklara oyuncaklar, yeni kıyafetler ve gıda yardımı dağıttıklarını ifade etti.

Koordinatör Köksal, törene Müslüman çocukların yanı sıra Hristiyan çocukların da katıldığını söyledi.