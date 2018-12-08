İSTANBUL (AA) - "Deliler Fatih'in Fermanı" filminin izleyicilerinden Derya Yılmaz, filmin Türk yapımı en iyi savaş filmlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Kıyafet, kostüm, sahneler gayet iyiydi, oyuncular başarılıydı. Genel olarak iyi bir savaş filmiydi, beğendim. Özellikle duygusal yönleri güzeldi ama daha çok tarihi olduğu ve tarihimizi öğreten bir film olduğu için beğendim." dedi.

Osmanlı Padişahlarından Fatih Sultan Mehmed'in, Eflak Voyvodası Vlad Tepeş'in zulümlerine son vermek için gönderdiği Deliler Birliği'ni konu alan "Deliler Fatih'in Fermanı", sinema ve tarih meraklıları tarafından ilgi görüyor.

Avrupa ülkelerinde de vizyona giren film, yaşanmış olaylara dayanan hikayesinin yanı sıra özellikle aksiyon sahneleri ve görselliğiyle dikkatleri çekiyor.



Hazırlıkları yaklaşık 2 yıl süren ve çekimleri 9 haftada tamamlanan filmin oyuncu kadrosu da filmi Türkiye'nin farklı şehirlerinde sinemaseverlerle birlikte izliyor.

- "Filmin Türk ve dünya sinemasına katkısı olacak"



Filmin yapımcılarından ve başrol oyuncularından Cem Uçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Deliler Fatih'in Fermanı" filminin Türkiye'de çekilmiş en iyi dönem aksiyon işi olduğunu söyledi.

Uçan, zorlu çekim sürecini sorunsuz atlattıklarına işaret ederek, izleyicilerin tepkilerinin çok iyi olduğunu ve bu durumun kendilerini daha fazla heyecanlandırdığını dile getirdi.

Filmde Deliler'in lideri olan bir delibaşı, "Gökkurt" karakterini oynadığını anımsatan Uçan, "Filmin Türk ve dünya sinemasına katkısı olacak. Dünyaya artık bu kalibrede filmlerin Türkiye'de de çekilebildiğini gösteren en büyük örneklerinden biridir Deliler Fatih'in Fermanı. Kendi sinema sektörümüze ve kendi tarihimize ışık tutan bir iştir. Tarihi kronolojinin içinde var olmuş gerçek bir hikayeyi anlatıyoruz." diye konuştu.

- "İnsanlar konuyu sahiplendi"

Filmin ortak yapımcılarından olan ve filmde "Aşgar" karakterini canlandıran İsmail Filiz de izleyicinin tepkilerinden memnun olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk sinemasında yapılmamış bir tarzı yapmaya çalıştık. Konu insanların bilmediği bir konuydu, insanların kulağına fısıldadıkça da çok fazla ilgilerini çekti, konuyu sahiplendiler. Deliler bizim öz kahramanlarımız. Tarihte hayali bir kahraman anlatmıyoruz. Tamamen tarihte yaşamış, varolmuş ve Osmanlı ordusunda çok önemli işler yapmış kendi kahramanlarımızı anlatıyoruz. Seyirci de buna hem alıştı hem de sahiplendi ve sevdi."

Filmde "Suskun" karakterini canlandıran Batın Uçan ise büyük emeklerle çekilen filmin devamını sinemaseverlerle buluşturmak istediklerinin altını çizdi.



Oyuncu Baran Öztürk de Deliler Birliği'ni anlatarak, birliğin bulunduğu dönemde iz bıraktığını ve düşmana korku saldığını ifade etti.

- İzleyiciler filmi anlattı

Filme ilişkin değerlendirmede bulunan izleyicilerden esnaf Murat Kip, yapımın güzel bir yerli film olduğunu belirterek, "Aksiyon sahneleri, konusu ve oyunculukları güzeldi. İzlemek isteyen dostlarıma söyleyeceğim, tavsiye ederim. Filmde, yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversite öğrencisi Derya Yılmaz da filmin Türk yapımı en iyi savaş filmlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Kıyafet, kostüm, sahneler gayet iyiydi, oyuncular başarılıydı. Genel olarak iyi bir savaş filmiydi, beğendim. Özellikle duygusal yönleri güzeldi ama daha çok tarihi yönü ve tarihimizi öğreten bir film olduğu için beğendim." şeklinde konuştu.

Filmin kendisine tarihle ilgili çok şey kattığını dile getiren Yılmaz, "Tarih filmlerine ilgim var. Türklerin yaptığı tarihi filmleri beğeniyorum. Diziler bu konuda biraz eksik kalıyor bu yüzden filmleri tercih ediyorum." ifadesini kullandı.

Üniversite öğrencisi İsa Demirci ise aksiyon ve tarih filmlerine ilgi duyduğunu belirterek, "Oyuncular da gerektiği gibi oynamışlar, gayet iyiydi bence. Kazıklı Voyvoda'nın Fatih Sultan Mehmed ile aynı sarayda büyüdüğünü bilmiyordum. Diğerleri az çok bildiğim şeyler. Deliler'i az çok biliyorduk." yorumunu yaptı.

Türk Sinemasında hem tarihi anlatan hem aksiyon dolu hem görsel olarak zengin filmlerin artması gerektiğini savunan Demirci, yeni neslin okumasa da bu tür filmleri izleyerek tarihi konularda fikir sahibi olabileceğini sözlerine ekledi.



- "Umarım filmin devamı gelir"

Öğretmen Emine Cansu Miroğlu, filmi vizyona ilk girdiğinde eşiyle birlikte izlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çok bekletmeye gelmeyecek bir filmdi. Gerçekten de vakit ayırdığımıza fazlasıyla değdi. Kostümleri, oyuncuların role kendilerini veriş şekilleri, sahneler ve işlenen konu özellikle çok değerli bir konu yani Türk tarihine nam salmış, oluşmasına etkisi olan bir grup Deliler."

Filmi beğendiğini ve devamının gelmesini beklediğini ifade eden Miroğlu, "İnsan kendini o dönemin içinde hissediyor. Çekim şartları, savaş sahneleri çok canlı, çok gerçekçiydi. Sanki sinema filmi değil de o olayı uzaktan bir köşeden gizlice izliyormuş gibi bir hisse kapılıyor insan." ifadesini kullandı.

Miroğlu, Türk kaynaklarında "Deliler" hakkında yeterince bilgi bulunmadığını dile getirerek, "Kitap okumak istediğinizde bile yabancı yazarların ya da çok eski tarihi kitaplar ve farklı devletlerden daha çok Avrupa'dan bilgi alabiliyoruz. Umarım film buna da öncülük eder, Deliler'i anlatan daha çok kitaplar okuyabiliriz." temennisinde bulundu.

Filme gitmek isteyenlerin önce "Deliler" hakkında tarih bilgileri araştırmalarını tavsiye eden Miroğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü bilmeden izlemek de çok bir şey katmaz. İnsanın biraz tarih bilgisi olması gerekiyor bir tarih filmi izleyeceği zaman. Biraz okusun, araştırsınlar, gelsinler izlesinler. İzledikten sonra değeceğini ve daha çok merak edeceklerine inanıyorum."

- Filme dair bilgiler

Yönetmenliğini Osman Kaya'nın üstlendiği filmin senaryosu Mustafa Burak Doğu ve İbrahim Ethem Arslan imzası taşıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Erkan Petekkaya, Yetkin Dikinciler, Nur Fettahoğlu, Hakan Yufkacıgil, Berat Efe Parlar, Gökçe Özyol, Rüzgar Aksoy, Gülşah Şahin Uçan ve Demet Tuncer bulunuyor.