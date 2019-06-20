Türk ve Yunan heyetleri arasındaki görüşmeler Milli Savunma Bakanlığı:- "Türk ve Yunan heyetleri arasındaki teknik düzeydeki görüşmelerin ikincisi sona erdi"- "İki ülke arasında uygulanabilecek Güven Artırıcı Önlemler ve Ege Denizi’nde iş birliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirler görüşüldü"- "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantılar için Ankara’da bulunan Yunanistan Heyet Başkanı'nı Milli Savunma Bakanlığında kabul etti"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Türk ve Yunan heyetleri arasında teknik düzeydeki görüşmelerin ikincisinin tamamlandığı bildirildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, iki ülke heyetleri arasındaki teknik düzeydeki görüşmelerin ikincisinin sona erdiği belirtildi. Görüşmelerin yapıcı bir ortamda gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, "İki ülke arasında uygulanabilecek Güven Artırıcı Önlemler ve Ege Denizi'nde iş birliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirler görüşüldü." ifadesine yer verildi. Bir başka açıklamada ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Yunanistan Heyet Başkanı'nı Milli Savunma Bakanlığında kabul ettiği belirtildi. Güven Artırıcı Önlemler ve Ege Denizi’nde iş birliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirleri görüşmek üzere, iki ülke heyetleri ilk görüşmeyi Atina'da yapmıştı.

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