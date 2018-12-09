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Türk ve yabancı öğrenciler aynı koroda şarkı söyledi

09 Aralık 2018 Pazar 19:44
Türk ve yabancı öğrenciler aynı koroda şarkı söyledi

İSTANBUL (AA) - Yabancı uyruklu çocukların, kültürel entegrasyonu çerçevesinde, sanat ve müzikle, topluma, birbirlerine ve hayata bağlanmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan "Maltepe Uluslararası Çocuk Korosu" ilk kez dinleyicilerin karşısına çıktı.

Maltepe Kaymakamlığınca hazırlanan ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) desteklediği proje kapsamında koroda yer alan Türk ve yabancı uyruklu çocuklar, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Türkçe şarkılar söyledi.

Programın açılışında konuşan Kaymakam Meftun Dallı, ilçede yaşayan ve 14 okulda eğitim gören 86 yabancı öğrencinin, 128 Türk çocukla çalıştıktan sonra ilk kez bir araya gelip konser verdiklerini söyledi.

Ortaya çıkan tablonun, kelimelerle anlatılmayacak kadar muhteşem olduğunu ifade eden Dallı, dünyanın farklı ülkelerinden gelen çocukların tek çatı altında kardeşlik türküleri söylediklerini aktardı.

Türk ve yabancı öğrenciler söyledikleri her parçanın ardından davetliler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Programa katılan bazı yabancı ailelerin ise sevinçten gözyaşlarını tutamadıkları gözlendi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 19:44
  1. Maltepe
  2. Maltepe Kaymakamlığı
  3. Maltepe Uluslararası Çocuk Korosu
  4. Türkan Saylan Kültür Merkezi
  5. Yabancı uyruklu çocuklar

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