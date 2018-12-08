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Türk ve Suriyeli öğrenciler dostluk maçı yaptı

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan:- "İzmir'in hoşgörüsüyle çocuklarımız bir kaynaşma ortamı içine girdi, güzel bir karşılaşma oldu"

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:42
Türk ve Suriyeli öğrenciler dostluk maçı yaptı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesindeki Recep Ersayın İlkokulunda eğitim gören Türk ve Suriyeli öğrenciler, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Haftası kapsamında dostluk maçı yaptı.

AK Parti İzmir İnsan Hakları Başkanlığının organize ettiği maç, DSİ 2. Bölge Müdürlüğüne ait halı sahada yapıldı.

Türk ve Suriyeli öğrencilerden oluşan karma takımın karşı karşıya geldiği maçta AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de forma giydi.

Hakemliğini Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'nun yaptığı maç, 6-6 berabere bitti.

- "Bu çocuklar düşman olmaz"

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok keyifli bir maç yaptıklarını söyledi.

İzmir'de yaklaşık 20 bin Suriyeli çocuğun eğitim gördüğünü, Türk öğrencilerle kaynaştıklarını belirten Şengül, "Hiçbir şekilde yabancılık hissetmiyorlar. Türkçeyi de ana dili gibi öğrenmişler. Onları böyle güzel bir ortamda eğitip kendi ülkelerine göndermek inanıyorum ki gelecek nesiller adına bir sevgi ve dostluk tohumu ekecek. Burada yetişen bu çocuklar bu ülkeye asla düşman olmaz." dedi.

Şengül'ün karşı takımda yer alan Alpay Özalan'ın sert oynadığından şikayet etmesi üzerine söz alan Özalan da "Başkanım beni iyi bilir. Bizden zamanında top geçer adam geçmezdi. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gerçekten çok güzel bir aktivite. İzmir'in hoşgörüsüyle, çocuklarımız bir kaynaşma ortamı içine girdi, güzel bir karşılaşma oldu." diye konuştu.

Maç sonrası oyunculara kupa ve madalya verildi.


Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 16:42
  1. AK Parti İzmir İl Başkan Aydın Şengül
  2. AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan
  3. dostluk maçı
  4. suriyeli öğrenciler

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