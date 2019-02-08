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Türk ve Suriyeli kadınların tasarımları İsveç'te sergilendi

08 Şubat 2019 Cuma 22:27
Türk ve Suriyeli kadınların tasarımları İsveç'te sergilendi
STOCKHOLM (AA) - Türk ve sığınmacı Suriyeli kadınların ortaklaşa yaptığı tasarımlardan oluşan ''Türk Atlas Harran Tasarım Koleksiyonunu'' İsveç'in başkenti Stockholm'de görücüye çıktı.
İsveç Enstitüsü iş birliğiyle Stockholm Tasarım Haftası'nda sergilenen koleksiyonun tanıtımına Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Öznür Özkan Johnsson, eski İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Suzi Erşahin, Küratörler Bilgen Coşkun, Dilek Öztürk, James Taylor-Foste, tasarımcı Begüm Cana Özgür, İsveçli tasarımcılar Rebecca Ahlstedti, Erica Jacobson ve sanatseverler katıldı.Kaymakam Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide tanıtılan tasarım ürünlerinin Kaymakamlığın destekleriyle yürütülen Aile Destek Merkezinde üretildiğini söyledi.
Serginin Harran'da yaşayan Suriyeli sığınmacı kadınlarla bölge kadınlarının büyük emeğiyle ortaya çıktığını söyleyen Çelik, "Yukarı Mezopotamya insanlık tarihinin başlamış olduğu bir noktadır. Tarihi 12 bin yıl öncesine dayanan ve arkeolojik kazılarda elde ettiğimiz bulguları modern bir yorumla, tekrar insanlık hizmetine Atlas Projesi ile sunmuş olduk. Harran’da yaşayan kadınlar ve Suriyeli sığınmacı kadınlar, Haran Kaymakamlığının desteği ile Aile Destek Merkezi’ndeki atölyelerimizde hem meslek edindiler hem de sosyal yaşama katkıda bulunuyorlar.'' diye konuştu.
Harran'da yaklaşık 28 bin Suriyelinin yaşadığını belirten Çelik, ''Harranlı kadınların yanında ilçemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kadınlara da hizmet etme amacında olan merkezimiz, Suriyeli kadınların ülkemize entegrasyon sürecinde önemli bir görev üstlendi. Stockholm'de İsveçli dostlarımıza da ilçemizde 28 bin Suriyeli misafiri ağırladığımızı anlattığımızda çok şaşırdılar ve çok etkilendiler.'' değerlendirmesinde bulundu.

Mezopotamya'da çıkarılan tarihi eserlerin modern yorumlanmasıyla ortaya çıkan koleksiyonda ahşap servis ürünleri, seramik sofra seti, keçe kilimler ve duvar dokumaları bulunuyor.


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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 22:27
  1. Atlas Haran projesi
  2. İsveç
  3. kültür
  4. Stockholm

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