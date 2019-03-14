Türk ve Suriyeli işadamları Gaziantep’te bir araya geldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Gaziantep, Kilis ve Suriyeli yöneticileri, Gaziantep’te düzenlenen iş geliştirme ve istişare toplantısında bir araya geldi.

MÜSİAD Gaziantep, Kilis ve Suriye-Azez Şubesi yöneticileri, Gaziantep’te düzenlenen iş Geliştirme ve istişare toplantısında buluştu. Toplantıda üyelerin kaynaşması, bölge sorunları, bölgedeki yatırımları ve önümüzdeki süreçte yapılması gerekenler gibi konular masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan MÜSİAD Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Çelenk, "Üç Şubenin ile bir araya gelip neler yapılabileceğini masaya yatırması açısından bu etkinliği önemli olduğunu düşünüyorum. Tanışma, bilgiyi paylaşma ve ortak çalışma olmak üzere etkinliğin üç dönemi var. Çalışmalarına aynı coğrafyanın ortak sorunlarını yaşayan işadamları olarak, neler yapabiliriz, neler üretebiliriz ve toplumumuza nasıl faydalı olabiliriz düşüncesiyle çalışıyoruz. Çalışmalarımızın son derece başarılı olacağına inanıyoruz. Meslektaşlarımız ortak üretimler gerçekleştirecekler. Bu buluşmaların devam etmesini istiyoruz" dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, tüm üyelerin ortak çatısının evinin MÜSİAD olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Çelenk, "MÜSİAD bizim evimiz, ne kadar farklı şehirlerden ve farklı kültürlerden olursak olalım çatımız bir. Hepimiz birlik beraberlik içerisinde bu çatı altında ülkemizin menfaatleri doğrultusunda ticaretimizi yapıp, çalışıyoruz. Ülkemizin daha müreffeh bir yere varması adına MÜSİAD ailesi olarak her zaman ortak çalışma yapmamız gerektiğini biliyoruz ve bu doğrultuda hepimiz hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızdan eminim. Bu minvalde birbirimizi desteklememiz gerkmektedir. Önümüzdeki günlerde ilişkilerimizi güçlendirme ve Suriye-Azez pazarını tanıma adına MÜSİAD Azez Şubemizi ziyaret edip çalışmalar hakkında da istişarelerimizi devam ettireceğiz. Bizi kardeş yapan inancımızdır. İnşallah ilişkilerimizin gelişmesi anlamında bu toplantı bir başlangıç olur. Çalışmalarımız iş birliklerimiz ve ticari anlamda da kardeşlik anlamında da birbirimizden istifade etmemiz gerekiyor. Aynı coğrafyada yaşıyoruz, aynı kaderi paylaşıyoruz. Birlikte yapacağımız çok iş var” şeklinde konuştu.

Bölgedeki ticari ortaklık da gündemde

Bölgede Türk ve Suriyelilerin oluşturacağı ticari ortaklık konularının da gündeme geldiği toplantıda, Suriye’de bitmek üzere olan savaşın ardından acil ve çok sayıda çeşitli ticari anlaşmalara ihtiyaç duyulacağı hatırlatılırken, bu konudaki ihtiyaçlar yansımaya başladığı da dile getirildi. Yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı bölgedeki konut gibi ana ihtiyaçların önem arz ettiğine dikkat çekilen buluşmada, bu minvalde Bölgede (Suriye-Azez) özel statüde bir serbest bölge oluşturulması ve burada ticari ortaklıkların güçlendirilmesi gibi konularda toplantının önemli gündem maddeler arasında yer aldı.

Programda Türk ve Suriyeli iş adamları lınan kararlar çerçevesinde çalışmaların başlanması için gerekli adımları vakit kaybetmeden atacaklarını ifade etti.