Türk ve Rus meclisleri arasında ortak komisyon kuruldu

38 ülkenin meclis başkanının katıldığı etkinlikte Türkiye ile Rusya meclisleri arasında üst düzey ortak komisyon kurulması kararlaştırıldı. Anlaşmaya TBMM Başkanı Yıldırım ile Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin imza attı. Görüşmede, parlamentolar arası iş birliği ile geniş Avrasya coğrafyasındaki entegrasyon süreçlerine katkıda bulunan ve Avrasya ülkelerinin meclislerinden artan düzeyde ilgi gören bu toplantıların düzenli olarak gerçekleştirilmesinin önemi vurgulandı. Üst düzey ortak komisyon toplantılarının 6 ayda bir karşılıklı olarak Türkiye ve Rusya’da yapılması öngörüldü. Taraflar, üst düzeyli ortak komisyonun kurulmasına dair belgenin TBMM Başkanı Yıldırım’ın Rusya ziyareti kapsamında akdedilmesi için görüş birliğine varıldı.