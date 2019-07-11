Türk ve Rus heyetler "Suriye"yi görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin Ankara'da Suriye'yi görüştü. Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün Bakanlıkta Önal, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin'den oluşan heyet, Suriye konusunu ele alan bir görüşme yaptı.

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