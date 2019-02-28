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Türk ve Rus diplomatlardan fotoğraf sergisi

Rusya'nın başkenti Moskova'da "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" kapsamında "Türk ve Rus Diplomatların Gözüyle Türkiye ve Rusya" adlı fotoğraf sergisi açıldı- Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar:- "Çok köklü tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Rusya'da diplomat olarak görev yapmak çok onurlu bir vazifedir"- Rus diplomat İgor Mityakov:- "Türkiye, doğası, tarihi mirası, zengin kültürü ile inanılmaz güzel bir ülke"

28 Şubat 2019 Perşembe 19:15
Türk ve Rus diplomatlardan fotoğraf sergisi

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da, "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" kapsamında "Türk ve Rus Diplomatların Gözüyle Türkiye ve Rusya" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsünde (MGIMO) düzenlenen sergi, Moskova Büyükelçiliği Basın Müşaviri Orhan Gazigil ile Rus diplomat İgor Mityakov'un çektiği fotoğraflardan oluşuyor.

Serginin açılışına, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, MGIMO Rektörü Prof. Dr. Anatoly Torkunov, öldürülen Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un eşi Marina Karlova ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Samsar, serginin, Türk ve Rus diplomatların gözüyle ülkeleri tanımak için fırsat verdiğine işaret ederek, "Çok köklü tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Rusya'da diplomat olarak görev yapmak çok onurlu bir vazifedir." dedi.

Gazigil de Rusya'nın birçok yerini ziyaret ettiğini ifade ederek, "Gezdiğiniz yerleri ve insanları sevdikten sonra, çektiğiniz fotoğraflar da güzel olacak." diye konuştu.

MGIMO Rektörü Torkunov, serginin görev yaptığı üniversitede açılmasından gurur duyduğunu ve ikili ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduklarını dile getirdi.

Rus diplomat İgor Mityakov ise Türkiye'deki anılarını fotoğraflarda yaşamaya devam ettiğini söyledi.

- "Fotoğraflar, iki kültürü birbirine yakınlaştıracak"

Sergiyi AA muhabirine değerlendiren Orhan Gazili, fotoğrafların Rusya'da görev yapan Türk diplomat ile Türkiye'de görev yapan Rus diplomatın gözüyle çekildiğini belirtti.

Gazili, fotoğraflarında Rusya’nın farklı şehirlerinden manzaralar ve insanlar yer aldığına işaret ederek, “Rusya, büyük bir ülke ve birçok özelliği var. Bu özellikleri sadece kendimin değil insanların görmesini istedim.” ifadelerini kullandı.

Sergiyle iki ülkeyi insanlara tanıtmaya çalıştıklarını dile getiren Gazili, “Amacımız, insanların içinde merak uyandırmak ve ülkelerimizi ziyaret etmelerini teşvik etmektir. Fotoğraflar, iki kültürün birbirine yakınlaşmasına faydalı olacaktır. Böylelikle daha da güçlü bağlar kurabiliriz.” diye konuştu.

Gazili, serginin Rusya’nın farklı şehirlerinde ve Türkiye’de açılacağını söyledi.

- "Türkiye, inanılmaz güzel bir ülke"

Rus diplomat İgor Mityakov da Türkiye'de görevliyken çok güzel zamanlar geçirdiğini anlattı.

Türkiye'nin çok renkli bir ülke olduğunu vurgulayan Mityakov, "Fotoğrafçılık, Türkiye'yi daha yakından tanımak için bana bir fırsat verdi. Türkiye, doğası, tarihi mirası, zengin kültürü ile inanılmaz güzel bir ülke." dedi.

Türkiye'nin birçok yerini ziyaret ettiğini dile getiren Mityakov, "Türkiye'de duyduğum 'çok gezen, çok bilir' sözünü hayatıma entegre etmeye çalıştım. Her gittiğim yerin kültürünü ve insanlarını öğrenmeye çalıştım." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 19:15
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