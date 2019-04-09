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Türk ve Rus askeri heyetlerden Beşiktaş'a ziyaret

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türk ve Rus askerleri Vodafone Park'ı gezdi.

09 Nisan 2019 Salı 16:12
Türk ve Rus askeri heyetlerden Beşiktaş'a ziyaret

Beşiktaş Kulübü, Türk ve Rus askeri heyetlerini Vodafone Park'ta ağırladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Hakim Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu ve Rusya Cumhuriyeti Ordu Başsavcısı Korgeneral Georgieviç Petrov öncülüğündeki Türk ve Rus askerleri Vodafone Park'ı gezdi.

Heyet, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Erdal Karacan'ın ev sahipliğinde Beşiktaş Müzesi'ni ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 16:12
  1. Beşiktaş Kulübü
  2. Türk ve Rus askeri heyetleri
  3. Vodafone Park
  4. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Hakim Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu
  5. Rusya Cumhuriyeti Ordu Başsavcısı Korgeneral Georgieviç Petrov
  6. Erdal Karacan
  7. Beşiktaş Müzesi

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