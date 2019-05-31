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Türk ve mülteci aileler, kaynaşma iftarında buluştu

Çorum'daki mülteci aileler, Göç İdaresince düzenlenen programda komşularıyla iftar yaptı- İl Göç İdaresi Müdürü Uğur Canata:- "Hem yabancı öğrencilerimiz ve aileleri hem de Türk öğrencilerimiz ve ailelerini bir araya getirip, birbirlerini tanımalarını, ön yargıların kırılmasını sağlamaya çalıştık"

31 Mayıs 2019 Cuma 21:48
Türk ve mülteci aileler, kaynaşma iftarında buluştu

ÇORUM (AA) - Çorum'da İnkılap Ortaokulunda eğitim gören Türk ve mülteci öğrencilerle aileleri, İl Göç İdaresince organize edilen kaynaşma iftarında bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Çorum Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinin desteğiyle İnkılap Ortaokulu bahçesinde 200 kişilik iftar sofrası kuruldu.

Kentte ikamet eden mülteciler ile komşuları arasında ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla organize edilen kaynaşma iftarında aileler, yan yana oturarak birlikte iftar yaptı.

İl Göç İdaresi Müdürü Uğur Canata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2019 yılını Mülteciler İçin Kaynaşma Yılı ilan ettiğini söyledi.

Türkiye'nin milyonlarca göçmene ev sahipliği yaptığını, Göç İdaresinin de Türk misafirperverliğini en iyi şekilde göstermeye çalıştığını belirten Canata, "Bu kapsamda ilimizde yaşayan öğrencilerimizin Türk arkadaşları ve aileleriyle uyum sağlaması için iftar organize ettik. Mübarek Kadir Gecesi'nde ailelerin kaynaşmasına vesile olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

İnkılap Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerin yarısının mülteci çocuklardan oluştuğunu aktaran Canata, şunları kaydetti:

"Bu nedenle etkinlik için İnkılap Ortaokulunu seçtik. Hem yabancı öğrencilerimiz ve aileleri hem de Türk öğrencilerimiz ve ailelerini bir araya getirip, birbirlerini tanımalarını, ön yargıların kırılmasını sağlamaya çalıştık. Onların da insan olduğunu, yardıma, sevgiye muhtaç olduklarını görmemiz gerekiyor. Kaynaşma yılı nedeniyle ilerleyen zamanlarda çok daha geniş kapsamlı etkinlikler yapmayı planlamaktayız."

Ailesiyle birlikte 10 ay önce Afganistan'dan Çorum'a gelen Sultan Abbasi ise Türkiye'de çok iyi ağırlandıklarını söyledi.

Çocuklarının Türkiye'de eğitim görmeye başladığını anlatan Abbasi, "Türk milleti de devleti de çok iyi. Allah razı olsun. İftarı verenlere de teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.


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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 21:48
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