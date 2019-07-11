Türk ve Kırgız genç iletişimcilere TİKA'nın Kırgızistan'daki projeleri tanıtıldı

BİŞKEK (AA) - Türkiye ve Kırgızistan'da önde gelen üniversitelerin İletişim fakültelerinde okuyan öğrencilere, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te tamamladığı ve açılışa hazır getirdiği projelerini yerinde tanıma imkanı sunuldu.

TİKA'nın koordinasyonunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"na Türkiye ve Kırgızistan'dan katılan toplam 30 üniversite öğrencisi başkent Bişkek'te çalışmalarda bulundu.

Öğrenciler, TİKA tarafından Bişkek'te inşa edilen Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi ile yine TİKA'nın yardımlarıyla desteklediği Ulusal Tarih Müzesi'ni, restorasyonu yapılan Cengiz Aytmatov Türkiye-Kırgızistan Kültür Merkezi'ni, teknik ve tadilat desteği verilen Kırgızistan Milli Üniversitesi ile Kırgızistan Tarım Üniversitesini ziyaret ederek faaliyetleri ve proje hakkında bilgi aldı.

- "Bu projede öğrencilerin sayısı çoğaltılmalı ve yaygınlaştırılmalı"

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu'nun başkanlığında öğrenci heyetini, bakanlık binasında kabul eden Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov, TİKA'nın organizasyonundaki 2019 Tecrübe Paylaşım Programı'ndan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu projede öğrencilerin sayısı arttırılmalı ve yaygınlaştırılmalı." dedi.

Camankulov, bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Gençlik demek enerji dolu olmak demektir. Yeter ki gençler sosyal projelerde aktif yer alsın. Biz ve TİKA gibi uluslararası yardım kuruluşları her türlü desteği vermeye hazırdır. Kırgızlar ve Türkler ortak projelere imza atmalıdırlar." diye konuştu.

Kırgız ve Türk halkların tarihi bağlarından söz eden Camankulov, "Kırgızlar ve Türklerin dış görünümü farklı olabilir ama iç dünyamız aynıdır. Geçmişte bir halk olarak bir devletin çatısı altında yaşamışız. Sizler Avrupa'ya göç ettiniz. Bu yüzden birbirimizi iyi tanımalıyız. Biz sizi düşünmeliyiz. Siz bizi düşünmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Camankulov, öğrencilere bakanlık hakkında bilgi verirken, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde üç defa yapılan Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncüsünün gelecek yıl Türkiye'de düzenleneceğini hatırlattı.

- "Öğrenciler tanışacaklar ve kaynaşacaklar"

Muslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 Tecrübe Paylaşım Programı çerçevesinde Türkiye'den Kırgızistan'a gelen öğrencilerin değişik sivil toplum örgütleri vasıtasıyla belirlendiğini anlatarak, "Türkiye'den 15 öğrenci Bişkek'e geldi. Buradan da 15 Kırgız öğrenciyi kattık. Öğrenciler 3-4 gün içinde TİKA'nın projelerini yakından tanıyacaklar. Kırgız ve Türk öğrencileri birbirleriyle tanışacaklar ve kaynaşacaklar. Bu da aynı zamanda ortak işler yapmaya yönelik adım olacak." dedi.

2019 Tecrübe Paylaşım Programı çerçevesinde Bişkek'te bulunan Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Ahmet Can, projenin iki ülke halkları arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarının pekiştirilmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Kırgız Rus Slovyan Üniversitesi Reklam ve Tanıtma Bölümü Öğrencisi Rıskul Aytbayeva, TİKA'nın Kırgızistan'daki projelerinin tanındığını ifade ederek, "TİKA'nın ülkemize yaptığı yardım faaliyetlerini çektiğimiz fotoğraf ve görüntülerle sosyal medya aracılığıyla paylaşacağız." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın TİKA Başkanlığı döneminde Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın fikri öncülüğünde hayata geçirilen bu programla üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

