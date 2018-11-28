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Türk ve İspanyol şirketlerine İspanya’dan ödül

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası, Türkiye’den Beko ve İspanya’dan Antolin Grubu şirketlerini ödüllendirdi- Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon’a "Bireysel Başarı Ödülü" verildi- Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili:- "Türkiye büyük bir ülke ve turizmde dünya lideri haline dönüşebilir. Türkiye turizm için tüm dünyada büyük bir örnek. Turizmde sahip olduğu altyapı ve profesyonellikle örnek alınmalı"

28 Kasım 2018 Çarşamba 00:39
Türk ve İspanyol şirketlerine İspanya’dan ödül
MADRİD (AA) - Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odasınca, Türkiye’den Beko ve İspanya’dan Antolin Grubu şirketleri ödüllendirildi.

Başarılı şirketlere bu yıl 4'üncü kez ödül verilecek olması dolayısıyla başkent Madrid’de tören düzenlendi.

Türkiye'den Beko ve İspanya'dan Antolin Grubu başarıları dolayısıyla ödüle layık görülürken, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon da "Bireysel Başarı Ödülü" aldı.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, İspanyol ve Türk iş dünyasından üst düzey katılımın gerçekleştiği törende yaptığı konuşmada, “Türkiye büyük bir ülke ve turizmde dünya lideri haline dönüşebilir. Türkiye turizm için tüm dünyada büyük bir örnek. Turizmde sahip olduğu altyapı ve profesyonellikle örnek alınmalı.” dedi.

İspanya hükümetinde enerjiden sorumlu Devlet Sekreteri Jose Dominguez Abascal da küresel anlamda ekonomide yaşanan dönüşümde yenilenebilir enerjinin geleceğin sektörü olarak öne çıktığını belirterek, Türk ve İspanyol şirketlerine bu sektörde yatırım ve iş birliği yapma çağrısında bulundu.

Beko Elektronik İspanya Genel Müdürü Cem Akant, Beko olarak 2009 yılından bu yana uyguladıkları yeni stratejilerle büyük bir ilerleme kaydederek, İspanya pazarında 25. sıradan 3'üncülüğe yükseldiklerini vurguladı.

Türkiye’de 1993 yılından bu yana yatırımları olan ve Türkiye’de 900 kişiye istihdam sağlayan otomotiv endüstrisi şirketi Antolin Grubu'nun Başkanı Ernesto Antolin Arribas da “Bizim Türkiye pazarına girdiğimiz günden bu yana Türk sanayisi üstün bir gelişme gösterdi. Türk endüstrisinin halen çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Önhon da "Burada bulunduğum 4 yıl içinde ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Büyükelçilik’teki tüm çalışma arkadaşlarıma bu çabamda ettikleri yardımlar için teşekkür ederim." dedi.

Ülkeler için coğrafi konumlarının önemli taşıdığına işaret eden Önhon, Türkiye'nin kültürlerin ve medeniyetlerin beşiği olduğuna dikkati çekti.

İspanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin büyümeye çok açık olduğunu vurgulayan Önhon, Türkiye’nin özellikle enerji sektöründe “hub” konumunda bulunduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 00:39
  1. Beko
  2. BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili
  3. ispanya
  4. Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon
  5. Ödül Töreni
  6. Türk ve İspanyol şirketleri

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