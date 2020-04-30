Türk ve İslam Birliği hemen kurulmalıdır

Toplumların yaşamını, din, örf, adet, gelenek, kültür ... etkiler. Öyle etkileri vardır ki bin yıl önce Türkistan da olan adetler, bugün Anadolu’da, Azerbaycan’da, Özbekistan’da bütün Türk ellerinde yaşamaktadır.

Onların sevdiklerini biz de severiz, sevmediklerine sıcak bakmayız. Türkiye ,Azerbaycan tek millet iki devlet denir. Doğrudur, ama ben daha geniş düşünüyorum. Türkler tek millet, bir kaç devlet. Irk, dil ve din kardeşliği, bir barajın, demiri, çimentosu arkadaķi toplanan suyu (hidrolik gücü) gibidir. Bu güç Çin Seddi’nden, Avrupa’nın içlerine kadar yayılmış, 500 milyona yakın Türk ve Türk akraba toplulukları vardır. Aynı dili konuşur, aynı soyu taşır, çoğunluğu aynı dini yaşarlar. Bu TÜRK dünyasıdır.

751’de Talas ırmağı savaşıyla İslam’la tanışan Türkler, kitleler halinde Müslüman oldular. Batıya göçler arttı. Abbasi halifesi Mutasım, Türkler için şehirler kurdurdu. Sınır boylarında Türkler yerleştirildi. Bugün Suriye’de Ruslar ve rejim güçleri tarafından sürekli bombalanan Bayırbucak Türklerinin ataları o yerlere yerleştirilmişlerdi. Ama acıdır ki, 1400 yıllık yurtlarından sürüldüler, sürülmek isteniyorlar.

“Türkler batı Asya’da 4000 yıl önce vardı ve hep var olacaklar. Sümerler Orta Asya dan gelip Mezopotamya’ya yerleşen ilk Türk kavimlerinden biriydi”.

1071 Malazgirt meydan savaşıyla Anadolu’nun kapıları Türklere sonuna kadar açıldı. Bir kaç yılda Anadolu’da, Rum nüfusu kadar, Türk yerleşti. Orta Asya’dan sonra Anadolu, Türklerin en büyük ana yurdu olmuştu. Çok geniş bir coğrafyaya yayılan Türkler, zaman zaman Osmanlı devleti zamanındaki gibi güçlü olsalar bile, tam birlik kuramadılar. Bugün Türk devleti çok, güçleri az. Çünkü dağınıklar, devletlerimiz bir çatı altında toplanalım, diye çaba sarf etmiyor. İslam alemi de aynı. Bu sebepten ABD, Ortadoğu’da at oynatıyor. Ruslar kuzey komşumuzdu, şimdi Suriye’deler. Çin zalimi 1949’dan beri Doğu Türkistan’ı işgal etmiş zulüm yapıyor. Afrika’ya yayılmış sömürüyor. Keşmir, kan ağlıyor. Kıbrıs sorunu çözülemiyor. Suriye, Yemen, Afganistan, Myanmar ateşler içinde. Türk birliği yok, İslam teşkilatı öyle çaresiz güçsüz ki, elinden bir şey gelmiyor. Kınıyorum bile diyemiyor. Çünkü üye devletler, kurtuluşu başka, başka yerlerde arıyor. Dostlarını darıltmak istemiyorlar. Gayrimüslimlerle dost olunca birlik bu kadar oluyor. Gayrimüslimler önce aralarında dostturlar, sonra da bizimle. Türk ve İslam devletleri liderleri, içeride çekişmelerden fırsat bulup, Türk ve İslam birliğinin oluşması için yeteri kadar çalışamıyor vakit ayıramıyor. Çalışıyor gözükseler de, istenilen netice alınamıyor.

Tez zamanda Türk ve İslam bakanlığı kurulmalı, Türk ve İslam birliği çalışmalarına başlanmalı. İslam Birliği Teşkilatı’nın statüsü değiştirilmeli, daha aktif hale getirilmeli.