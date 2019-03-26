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Türk ve İskoç müzikleri aynı sahnede yankılandı

"Kültürler Arası Yolculuk" konserinde İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu ve Paul Dwyer, Türk ve İskoç müziklerinden bir seçki sundu

26 Mart 2019 Salı 23:26
Türk ve İskoç müzikleri aynı sahnede yankılandı

İSTANBUL (AA) - İskoç müzisyen Paul Dwyer, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu öncülüğünde düzenlenen "Kültürler Arası Yolculuk" konserinde sahne aldı.

Türkiye’de yaşayan sanatçı, Grand Pera Emek Sahnesi'ndeki konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu belirterek, "İlk defa böyle büyük bir topluluğa hem Türk müziklerini hem de kendi müziklerimi icra edeceğim." dedi.

Yaklaşık 30 senedir Türkiye'de olduğunun altını çizen Dwyer, 4 sene boyunca Anadolu'yu gezdiğini, birçok ezgiyi keşfederek kendini geliştirdiğini aktardı.

Paul Dwyer, konserde farklı kültürleri birleştirdiklerini dile getirerek, "Bu akşamki konsepti çok sevdim. Çünkü bu topraklarda, Türkiye'de büyüdüm. Bu ezgiler artık damarlarımda ama aynı zamanda köklerim İrlanda ve İskoçya. Biz bu konserde kültürleri birleştirdik. Hem bu güzel toprakların ezgileri hem de benim doğduğum yerin havasının koktuğu güzel bir konser olacak inşallah." diye konuştu.

Anadolu'nun köklerine ve daha yöresel noktalara girmek istediğini aktaran sanatçı, şunları kaydetti:

"Ben Türk sazını hep çok ilginç buluyordum. Ses ve aksak ritimler bize, bizim batı kulağımıza çok farklı geliyordu. Alışkın değildik. Yavaş yavaş stüdyolarda kayıt yapmaya başladım. Özellikle bağlamayı yakından takip ederek, kendi müziğimin içine entegre etmeye çalıştım. Müzik evrensel bir şey. Mesela bugün burada aynı zamanda batı seslerini kullanıyoruz. İrlanda ve İskoç müzikleri, bazı Anadolu müziklerine çok benziyor, özellikle Karadeniz bölgesindeki akorlara. Biliyorsunuz tulum ve gayda çok benzer. Aynı aileden gelen çalgılar. Bu çok güzel bir ahenk ortaya koyuyor. İnsanların da hoşuna gidiyor. Zaten oyun havası çalınca insanlar kendilerini tutamıyorlar."

Jülide Karan, Sevingül Bahadır ve Cihan Okan'ın solist olarak yer aldığı konserde, "Gelavera Deresi", "Katibim", "Kerimoğlu Zeybeği" ve "Bugün Ayın Üçüdür" şarkılarının da aralarında bulunduğu çeşitli yörelerden eserler seslendirildi.

Paul Dwyer'a, "Haste To The Wedding" parçasında oğlu Eren Joseph Dwyer kemanıyla eşlik etti. İskoç müzisyen, ardından yakın zamanda kaybettiğini söylediği arkadaşı Andy Clayburn için onunla birlikte kaleme aldığı "Beni Unutma" şarkısını yorumladı.

İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu'nun, İrlanda şarkılarını icra ettiği gecede yöresel kıyafetleriyle sahne alan Dwyer, Sting, Aşık Veysel ve Pir Sultan Abdal'ın da eserlerinden oluşan bir repertuvara yer verdi.


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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 23:26
  1. İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu
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