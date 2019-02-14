0553 313 94 23

Türk ve İranlı emlakçılar arasında iş birliği anlaşması

14 Şubat 2019 Perşembe 00:34
Türk ve İranlı emlakçılar arasında iş birliği anlaşması

TAHRAN (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Tahran Emlak Müşavirleri Derneği, iki ülkenin emlak sektörlerinin iş birliğini öngören anlaşma imzaladı.

Türkiye ile İran arasında emlak alanındaki iş birliğini artırmak üzere başkent Tahran'a gelen 20'ye yakın konut üreticisi Türk firmasının yetkilileri, İranlı muhataplarıyla buluştu. Tahran Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Mustafa Guli Hüsrevi ile bir araya gelen Türk konut üreticileri, emlak sektöründe iş birliğini ele aldı.

Görüşmede, Türkiye'de yabancılara konut satışında İranlıların geçen yıl Iraklılardan sonra ikinci sıraya yükselmeleri nedeniyle bu pazara yöneldiklerini belirten konut üreticileri, 10 bine yakın bitmiş konutu İranlılara satmak için bu ülkeyi ziyaret ettiklerini ifade etti.

Görüşme sonucunda, MÜSİAD ile Tahran Emlak Müşavirleri Derneği arasında, Türk inşaat şirketlerinin İran'daki müteahhitlik projelerine finans desteği sağlamasını, İranlı emlakçıların da Türkiye'den ev almak isteyen İranlılara danışmanlık hizmeti vermesini öngören iş birliği anlaşması imzalandı.

Tahran Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hüsrevi, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türk yatırımcıları büyük fırsatlar barındıran İran'a davet ettiklerini belirterek, konut almak için Türkiye'yi tercih eden İranlılara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Tahran'da 1-4 Mart tarihlerinde yapılacak emlak fuarına Türk emlak firmalarını davet eden Hüsrevi, iş birliği alanlarının gelişmesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 00:34
  1. emlak
  2. iran
  3. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'da bin 281 projenin açılışı yapıldı
    1. Suudi Arabistan'da bin 281 projenin..
    2. Ağrı’da terör operasyonu: 32 gözaltı
    3. AB telif hakkı düzenlemesinde uzlaştı
    4. Sudan muhalefeti rejimin devrilmesi..
    5. Mesut Özil'den 'Payitaht Abdülhamid'..
    6. Uygur Türklerinden Çin'e karşı..
    7. Korkunç olay: 2 yaşındaki bebek feci..
    8. Real Madrid, Hollanda’dan galibiyetle..
    9. Bakan Akar'dan kritik görüşme
    10. Soros: ABD Sovyetler gibi çökecek!
    11. ABD Temsilciler Meclisinden Yemen adımı
    12. Tottenham, Dortmund’u rahat geçti
    13. İsmail Erdem Kayışdağı’nda coşkuyla..
    14. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun..
    15. ABD'den Suudi Arabistan'ı şoke eden..
    16. Cezayir, Fransa'dan çöldeki "nükleer..
    17. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    18. İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan..
    19. "Türkiye'nin yüksek öğrenimin küresel..
    20. ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin..
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir