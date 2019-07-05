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Türk ve İran heyetleri arasında alt güvenlik toplantısı

Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki alt güvenlik komite toplantısının 54.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:57
Türk ve İran heyetleri arasında alt güvenlik toplantısı

Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki alt güvenlik komite toplantısının 54.’sü İran’ın Hoy kentinde gerçekleştirildi.


Toplantıya Türkiye adına Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığındaki heyet katıldı. Kapıköy-Razi sınır kapısından İran’a giriş yapan Vali Bilmez ve beraberindeki heyet, toplantının yapılacağı Hoy Fermandarlığına geçti. Burada İran heyetine başkanlık eden Hoy Kenti Fermandarı Seyid Muhammed Abidi tarafından karşılanan Vali Bilmez ve heyeti, bir süre Fermandar Abidi’nin makamında sohbet ettikten sonra toplantı salonuna geçti.


Toplantı, heyetlerin karşılıklı tanışması ve selamlama konuşmalarıyla başladı. Hoy Kenti Fermandarı Abidi, Türk heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, görüşmelerin hayırlı olmasını diledi.


Vali Mehmet Emin Bilmez ise, İran heyetine misafirperverlikleri için teşekkür etti.


Basın kapalı gerçekleştirilen toplantıda, başta terörle mücadele olmak üzere insan ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele, sınır güvenliği konuları görüşüldü. Toplantının ardından açıklama yapan Vali Mehmet Emin Bilmez, İran heyeti ile 54. görüşmeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Vali Bilmez, ”Yapılan görüşmeler karşılıklı işbirliği ve güven ortamını arttırıyor. Toplantıda ortak sınırımızı ilgilendiren sorunlar gündeme getirildi ve eksikliklerin giderilmesi için bilgi alışverişinde bulunduk. Bu toplantılar karşılıklı bilgi alışverişinin yanında, şehirlerimizi, kültürlerimizi ve birbirimizi tanıma imkanı sağlamaktadır. Bu vesile ile İran heyetine ve İran halkına gösterdikleri misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.


Hoy Kenti Fermandarı Seyid Muhammed Abidi ise, toplantıda önemli kararlar aldıklarını belirterek, “Samimi ve dostane bir ortamda toplantı yapıldı. Başta Vali Mehmet Emin Bilmez olmak üzere toplantıya katılan heyete teşekkür ediyorum. Sınır güvenliğinin arttırılması ve terörizme karşı mücadele, insan ve uyuşturucu kaçakçılığını önlemek için önemli kararlar aldık. Bu arada her iki ülkenin sınırdaki vatandaşlarının ticareti için önemli olan bir Kapıköy-Razi sınır kapısı var. Bu büyük bir nimettir. Buradaki ticaretin geliştirilmesi için çalışmalar yapacağız. İnşallah her anlamda işbirliğimiz gelişerek devam edecek” diye konuştu.


Karşılıklı hediye takdimiyle son bulan toplantının ardından, Türk heyeti Van’a döndü.


Toplantıya Türkiye’den Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında; Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, Van Valiliği Özel Kalem Müdürü Ekrem Tanış, İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:57
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