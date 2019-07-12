Türk ve Bosnalı öğrenciler tecrübelerini paylaşıyor

SARAYBOSNA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda gerçekleştirilen 2019 Tecrübe Paylaşım Programı'nın Bosna Hersek ayağı tarım projelerinin anlatımı ve Osmanlı mezarlığı ziyaretiyle başladı.

TİKA koordinasyonunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türk Hava Yolları, Anadolu Ajansı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen programa katılan 14 öğrenci, başkent Saraybosna'daki Ziraat ve Gıda Fakültesinde Bosna Hersekli akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelerek tarım projeleri hakkında bilgi aldı.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki öğrencilerin TİKA'nın Bosna Hersek'te yürüttüğü projeleri yakından tanıma fırsatı bulacağını belirterek, "Türk öğrenciler alan tecrübelerini Bosna Hersek'te paylaşacak. Bu bağlamda, Tecrübe Paylaşımı çok yerinde bir program." dedi.

Program kapsamında öğrencilerin Bosna Hersek'te devam eden restorasyon projelerini de yakından inceleme imkanına sahip olacağına işaret eden Alımcı, öğrencilerin önümüzdeki dönemlerde bir araya gelerek proje alışverişi yapacaklarını söyledi.

Ziraat ve Gıda Fakültesi ile TİKA iş birliğinde yürütülen 4 projeden ikisinin sorumluluğunu üstlenen Prof. Dr. Lutvija Karic de ülke genelinde sosyo-ekonomik alanda projeler yürüttüklerini ifade ederek, 2017'de başladıkları iş birliğinden son derece önemli kazanımlar elde ettiklerini kaydetti.

Türkiye'den gelen öğrenciler ayrıca, Saraybosna'daki Kovaçi Osmanlı ve şehit mezarlarını ziyaret ederek, TİKA iş birliğinde yürütülen Osmanlı mezarlığının düzenlenmesi ve ferforje yapım işleri konusunda bilgi aldı. Öğrenciler Saraybosna'daki Umut Tüneli ve Hünkar Camisi'ni de ziyaret etti.

Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Bosna Hersek'e gelen grup, 18 Temmuz'a kadar, Mostar, Travnik, Srebrenitsa ve Gorazde şehirlerinde TİKA tarafından yürütülen faaliyetlere katılacak, karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın TİKA başkanlığı döneminde Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın fikri öncülüğünde hayata geçirilen bu programla üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.