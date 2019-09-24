Sınırda hareketlilik! Türk ve ABD zırhlıları Fırat'ın doğusuna geçiyor
Terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunan Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak olan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye ikinci ortak kara devriyesini bu gün gerçekleştiriyor.24 Eylül 2019 Salı 08:43
ABD ile Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesi bu gün gerçekleştiriliyor.
Türkiye’ye ait zırhlı araçlar, sınır hattına doğru harekete geçti.
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