Türk vatandaşlığına geçişin mali şartları düşürüldü

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yabancıların Türk vatandaşlığını kazanabilmek için karşılamak zorunda olduğu en az sabit sermaye yatırımı 2 milyon dolardan 500 bin dolara düşürüldü.

Tapu kayıtlarına üç yıl satılmama şerhi koyularak, Türkiye’de taşınmaz mal edimi yoluyla vatandaşlık kazanılabilmesi için öngörülen tutar 1 milyon dolardan 250 bin dolara, belirli miktar mevduatı üç yıl süreyle Türk bankalarında tutma şartı veya devlet borçlanma araçlarının alımı suretiyle vatandaşlık kazanılabilmesi için öngörülen tutar sınırı 3 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi.

TUTAR SINIRI 1.5 MİLYON DOLARDAN 500,000 DOLARA DÜŞTÜ

Bu kapsamda gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı almak suretiyle vatandaşlık kazanılabilmesi için öngörülen tutar sınırı 1.5 milyon dolardan 500,000 dolara düşürüldü.

Vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan komisyon kurulabilecek.