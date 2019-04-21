Türk vatandaşları için Sri Lanka duyurusu Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka'daki saldırılardan etkilenen Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kolombo Büyükelçiliğine +94 (76) 766 7339 numaralı telefondan ulaşabileceğini duyurdu

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka'da meydana gelen saldırılardan etkilenen veya ülkede bulunan yakınlarından haber alamayan Türk vatandaşları için duyuru yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sri Lanka’da düzenlenen saldırılardan etkilenen ya da ülkede bulunan yakınlarından haber alamayan Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kolombo Büyükelçiliğine +94 (76) 766 7339 numaralı telefondan ulaşabileceği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezine de +90 (312) 292 29 29 numaralı telefondan erişilebileceği aktarılan açıklamada, "Sri Lanka’da bulunan vatandaşlarımızın, yerel güvenlik güçlerinin ve Kolombo Büyükelçiliğimizin duyurularını yakından takip etmeleri önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

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