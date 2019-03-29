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Türk uzmanlardan Pakistan'da kültür mirasının korunması sempozyumu

29 Mart 2019 Cuma 18:28
Türk uzmanlardan Pakistan'da kültür mirasının korunması sempozyumu

SVABİ (AA) - Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'nin (ICONOS) Risklere Hazırlık Komitesi Türkiye (ICORP Türkiye) heyeti, Pakistan'da düzenlenen 1. Uluslararası Kültür Mirasının Korunması ve Farkındalık Yaratılması Sempozyumu'na katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Svabi ve Hazara üniversitelerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen sempozyuma, TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut, Svabi Üniversitesi Rektör Yardımcısı İmtiyaz Ali Han ile ICORP Türkiye heyeti katıldı.

Sempozyumda Türkiye'den gelen uzman ve akademisyenler kültür mirasının kentlere kalkınmada faydaları, kamu projelerinde Türkiye'nin kültür mirasını koruma hassasiyeti, kültür mirası alanlarının güvenliği ve gençlerin kültür mirasının korunmasında alacağı roller üzerine konuştu.

AA muhabirine sempozyumu değerlendiren ICORP Türkiye Başkanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal, Pakistan'da bulundukları süre boyunca yaptıkları çalışmaları anlattı.

Uluslararası sempozyum dışında Svat bölgesinde ziyaretlerde bulunduklarını ve gençlerle buluşmalar yaptıklarını kaydeden Ünal, "Kültür varlıklarının korunmasında ve rehabilitasyonunda kapasitenin nasıl artırılacağını anlatan konuşmalar yaptık. Kentlerin sürdürülebilir kalkınmasında da kültür mirası ve sit alanlarının önemli bir katkısı var. Bunu ve insan ya da doğal kaynaklı afetlere karşı kültür mirasının dayanıklılığının artırılmasını anlattık." diye konuştu.

Pakistan'da yapılacak büyük bir baraj projesi bulunduğuna da değinen Ünal, "Türkiye'nin özellikle Marmaray'ın inşası süresince kültür mirasını korumaya yönelik gösterdiği hassasiyeti anlattık. Çünkü burada da büyük bir baraj projesi var ve Pakistanlılar da aynı endişeyi taşıyor. Bizim Marmaray projesi süresince kültür mirasını korumaya yönelik yaklaşım buraya da örnek olabilir." ifadesini kullandı.

Ünal, sempozyumda savaşlar nedeniyle kültür mirası ve sit alanlarında oluşan risklerin de yönetimi üzerine konuşmalar yaptığını söyledi.

TİKA Pakistan Koordinatörü Umut da "TİKA, Pakistan'daki kültür varlığının korunması ve bu alanda farkındalık oluşturulmasına bu tip projelerle destek verdiği gibi bu alanda çalışanları da bir araya getiriyor. Pakistan'da ciddi bir kültür mirası var ve bunun ortaya çıkarılıp korunması için ciddi bir kapasite geliştirmesine ihtiyacı var. Bu projelerle bu yaklaşıma destek veriyoruz." diye konuştu.

Svabi Üniversitesi Rektör Yardımcısı İmtiyaz Ali Han ise TİKA'dan üniversitede öğrenci ve akademisyen değişimini sağlayacak, araştırma iş birliklerini koordine edecek bir Türkiye merkezi kurulmasını talep etti.


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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:28
  1. "ICORP On The Road" Projes
  2. pakistan
  3. TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut
  4. Türk İşbirliği ve Koordinasyon AjansıBaşkanlığı (TİKA)

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