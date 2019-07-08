Türk uzmanlardan Özbek muhafızlara koruma eğitimi Jandarma Genel Komutanlığında görevli uzmanlar, Özbekistan Milli Muhafız Birliği personeline koruma eğitimi veriyor

TAŞKENT (AA) - Jandarma Genel Komutanlığında görevli Türk uzmanlar tarafından Özbekistan Milli Muhafız Birliği personeline koruma eğitimi veriliyor. Jandarma Genel Komutanlığı ile Özbekistan Milli Muhafız Birliği arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle yürütülen güvenlik alanındaki iş birliği projesi kapsamında Taşkent yakınlarındaki Çırçık askeri poligonunda verilen hassas nokta ve şahısların korunması eğitiminin ikinci etabına geçildi. İki hafta boyunca 40 Özbek muhafıza korumayla ilgili genel uygulama esasları, personel sorumlulukları, koruma personelinin görevleri, hassas bölgelerin ve tesislerin korunması, koruma tedbirlerinin alınması, koruma görevi sırasında dikkat edilecek hususlar ile acil durum prosedürleri konusunda eğitim verilecek. Türkiye'den 4 uzmanın yer aldığı uygulamalı eğitim, 19 Temmuz'da sertifika töreniyle sona erecek. Eğitimin 24 Haziran- 5 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen ilk etabına 12 Özbek uzman katılmıştı.

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