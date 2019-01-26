"Türk üssüne saldıranlar cezalandırılacak" Irak Kürt Bölgesel Yönetimi: - "(Türk askeri üssü) Saldırının arkasında provokatörler var ve cezalandırılacaklar"

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Duhok'un Şeladize ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait üs bölgesine yapılan saldırının arkasında provokatörlerin olduğunu ve bunu yapanların cezalandırılacağını bildirdi. IKBY Hükümeti, Irak'ın kuzeyinde Türk askerlerinin konuşlandığı üs bölgesine bugün gerçekleştiren saldırıya ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, "Saldırının arkasında provokatörler var ve cezalandırılacaklar." ifadelerini kullandı. Açıklamada, olay hakkında ilgili kurumlarla detaylı soruşturma yürütüleceği vurgulandı.

IKBY Hükümeti'nin provokatif olayda ölü ve yaralıların olmasından üzüntü duyduğu aktarılan açıklamada, ailelere başsağlığında bulunuldu. Milli Savunma Bakanlığı da saldırıya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üs bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirildiği, kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiği duyurmuştu.





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