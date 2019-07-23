Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nden Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi yöneticileri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile temasları sürüyor. Bu kapsamda Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Nuran Yenilmez ve yönetimi, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Yenilmez, Başkan Ataç’a dernek faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler verirken; başarılı belediyecilik çalışmalarından ve eğitime yönelik çalışmalarından ötürü de teşekkür etti. Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Ataç da Yenilmez ve beraberindekilere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Buluşmada Yenilmez, günün anısına Türk motiflerinin bulunduğu seramik bir tabloyu Başkan Ataç’a armağan etti.