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Türkiye Finans konut kredi oranları ne? Katılım bankaları kredi oranları

Ekonomiyi canlandırmak için konut alacak vatandaşlara son dakika gelişmesi yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gayrimenkul sektörünün önde gelen firmaları konutta büyük kampanya başlattı. Buna göre, konut alacak vatandaşlar uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak. Peki katılım bankalarının konut kredi oranları ne oldu? Türkiye Finans konut kredi oranlarında son durum ne? Türkiye Finans'tan 100 bin TL konut kredisi çeken vatandaş ne kadar aylık taksit tutarı ne?

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:05
Türkiye Finans konut kredi oranları ne? Katılım bankaları kredi oranları

Ekonomiyi canlandırmak için konut alacak vatandaşlara son dakika gelişmesi yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gayrimenkul sektörünün önde gelen firmaları konutta büyük kampanya başlattı. Buna göre, konut alacak vatandaşlar uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak. Peki katılım bankalarının konut kredi oranları ne oldu? Türkiye Finans konut kredi oranlarında son durum ne? Türkiye Finans'tan 100 bin TL konut kredisi çeken vatandaş ne kadar aylık taksit tutarı ne?

Türkiye Finans 100.000 TL’lik 120 ay konut kredisi alan bir kişinin ödeyeceği konut kredi tutarı hesaplama

Taksit Tutarı

2.138,24 TL

Ödenecek  Toplam Tutar

256, 588,80 TL

Kâr Oranı % 1.92

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:05
  1. türkiye finans konut kredi oranları

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