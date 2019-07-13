0553 313 94 23

"Türk turistler Pakistan'ı keşfetmeli"

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul:- "Türk turistler dünyadaki en özel ülkelerden biri olan Pakistan'ı keşfetmeli"

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:27
"Türk turistler Pakistan'ı keşfetmeli"

İSLAMABAD (AA) - Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan-Türkiye ilişkilerinde turizmin önemli bir noktada olduğunu belirterek, "Türk turistler de dünyadaki en özel ülkelerden biri olan Pakistan'ı keşfetmeli. Bu ülke doğal güzelliği ve insanıyla keşfedilmeyi hak ediyor." diye konuştu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye vizesi hizmetleri sunacak olan Anatolia Seyahat Hizmetleri şirketinin açılışına Yurdakul'un yanı sıra, Pakistan Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Sayid Abu Ahmed Akif, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile şirketin bağlı olduğu Beyaz Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Yurdakul, iki ülke arasında turizm alanında çalışan şirketlerin, Pakistan-Türkiye ilişkilerine de olumlu katkı sunacağını belirterek, "Pakistanlıların ülkemizi ziyaret etmesi ilişkilerimizi geliştirecektir ancak bu tek yönlü olmamalı. Türk turistler de dünyadaki en özel ülkelerden biri olan Pakistan'ı keşfetmeli. Bu ülkenin doğal güzelliği ve insanıyla keşfedilmeyi hak ediyor. Eminim ki buraya gelen turistler ve işadamları çok güzel zamanlar geçirecektir." dedi.

Yurdakul, turizm alanında hizmet sunacak kurumların, büyükelçiliğin ikili ilişkileri geliştirme çalışmalarına da destek verdiğini kaydetti.

Pakistan Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Sayid Abu Ahmed Akif ise yaptığı konuşmada Başbakan İmran Han ve hükümetinin daha fazla Türk şirketini Pakistan'a beklediğini hatırlatarak, Türklere her türlü yatırımda destek olacaklarını söyledi.

Beyaz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman da iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisine turizmle katkı sağlamak istediklerini belirterek, "Büyükelçiliğimiz ve Pakistan'da görev yapan kurumlarımız Pakistanlı turistlerin Türkiye'yi seçmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Biz de hızlı ve güvenilir vize almalarını sağlayarak bu çalışmalara destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Pakistan'da Türkiye vizesi hizmeti sunan Türk firması bulunmazken sadece bir tane Pakistanlı firma bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:27
  1. Islamabad
  2. İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul
  3. pakistan
  4. Zekeriya Karaman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsunspor Başakşehir’in forvetini kadrosuna kattı!
    1. Samsunspor Başakşehir’in forvetini..
    2. Esenyurt’ta korkutan yangın,..
    3. Cübbeli çocuğun babası..
    4. Voleybol: 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
    5. Halk Eğitim kursiyerlerinden 15..
    6. Bakan açıkladı: 15 Temmuz'da Marmaray..
    7. Domates konservesi nasıl yapılır?
    8. 15 Temmuz'u böyle istismar ettiler!..
    9. Bayraklı’da kurban satış yerleri kura..
    10. "İnsanların duygularıyla oynamayın"
    11. Adalet parkı açıldı
    12. Alanya’da otel yangını korkuttu
    13. Mehmed Şevket Eygi'nin kedisini,..
    14. Darıca’da Kurban pazarı alanı..
    15. Türkiye Somali'deki terör saldırısını..
    16. Darüşşafaka Tekfen'den pota altına..
    17. Türk hakem çifti dünya şampiyonasında..
    18. Çiğli’de el sanatları kurslarına büyük..
    19. Zırhlı özel hareket aracına çarpan..
    20. Samsunspor, Atabey Çiçek'i kadrosuna..
    21. Deniz Türüç için Kayserispor’a bomba..
    22. Irak'ta DEAŞ'a yönelik hava harekatı:..
    23. Uluslararası Arguvan Türkü Festivali..
    24. İstanbul'da korkutan yangın!
    25. “Profesörüm, beni kimse dolandıramaz”..
    26. Çarpıcı S-400 açıklaması: Olası..
    27. Trabzonspor, CAS'a başvurdu
    28. 15 Temmuz şehitleri Vatikan'da da..
    29. Süleyman Soylu: Bunu durdurmamız pek..
    30. Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da