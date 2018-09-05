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Skandal! Türk turiste Danimarka’da peçe cezası

Turistik ziyaret için Danimarka'da bulunan Türk kadın, ülkede yeni yürürlüğe giren ve dünya kamuoyunun büyük tepkisini çeken skandal peçe yasağına uymadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Türk kadının, cezasını ödedikten sonra yüz hatlarını belirgin olacak şekilde açarak polis merkezinden ayrıldığı kaydedildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 10:10
Skandal! Türk turiste Danimarka’da peçe cezası

Danimarka’da turist olarak bulunan ve peçe takan Türk vatandaşına, ülkede ağustos başında yürürlüğe giren "Örtünme Yasası"nı ihlalden bin kron (yaklaşık bin lira) para cezası kesildi.

Batı Jutland polisi tarafından yapılan açıklamada, vizesinin süresini uzatmak için Arhus kentindeki polis merkezine gelen 48 yaşındaki Türk vatandaşına, yüzünün kapalı olması ve sadece gözlerinin görülmesi nedeniyle "Örtünme Yasası" kapsamında bin kron para cezası verildiği kaydedildi.

BÖYLE BİR YASADAN HABERİ YOKTU

Ceza kesilen kadın, tercüman aracılığıyla polise yaptığı açıklamada, yasadan haberinin olmadığını ancak cezayı ödeyeceğini belirtti. Kadının turist olması nedeniyle cezasının peşin olarak ödenmesinin şart koşulduğu ifade edildi.

Türk turistin cezasını ödedikten sonra yüz hatlarını belirgin olacak şekilde açarak polis merkezinden ayrıldığı kaydedildi.

TAKMA SAKAL VE KAR MASKESİ DE YASAK

Danimarka’da 1 Ağustos’ta yürürlüğe giren "Örtünme Yasası"ndan dolayı şimdiye kadar 3 kişiye para cezası uygulandı. Söz konusu yasa, kamusal alanda geçerli olup, burka ve peçe dışında, kar maskesi ve takma sakal gibi herhangi bir şeyle yüzün kapatılmasını yasaklıyor.

Yasağı ihlal eden kişilerin ilk defada bin kron, ikinci defada 2 bin kron, üçüncü defa da 5 bin kron para cezasına çarptırılması öngörülüyor.

Yasağı dört kereden fazla ihlal edenlere ise her yeni ihlalde 10 bin kron ceza kesilecek.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 10:10
  1. Danimarka
  2. peçe cezası
  3. Türk turist

YORUM YAZ

  • halisdemirhalisdemir26 dk önce
    kanun neyse ona uyulması gerek bence. Sonuçta ulusal güvenlik ile alakalı
  • neconeco29 dk önce
    PEÇE NE KARDEŞİM YA KİM UYDURUP İSLAMA SOKMUŞ BUNU HİÇBİR HADİS KİTABIN DA KADINLAR PEÇE TAKSIN HİÇBİR AYETTE PEÇE GÖRMEDİM KİM BİLİR İSLAM GELDİKTEN SONRA HANGİ HAM SOFTANIN KISKANÇLIĞINDAN FIŞKIRMIŞ BİR ABESLE İŞTİGAL TAMAM TESETTÜRE SAYGIMIZ YÜCEDİR AMA PEÇE NE BE
  • hüs coşhüs coş34 dk önce
    bu işin dini yönü detaylı olarak diyanetişleri başkanlığı tarafıdan açıklanmalı. burada ülkenin ve halkın güvenliği söz konusu. teröristlerde bu tür kıyafetleri giyerek eylem yapabilir.fistan giyip yüzünü kapatarak kaçan pkk lılarıda gördü bu ülke.
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