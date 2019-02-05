Türk tur şirketlerinden İsrail Büyükelçiliğine yanıt

ANKARA (AA) - İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarına vize ve ülkeye giriş uygulamalarında değişiklik yapılmadığını iddia ederken, Türk turizm şirketlerinin ise İsrail'in bir dizi uygulamasına ilişkin şikayetleri sürüyor.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Gerek vize gerekse ülkeye giriş koşulları konusunda herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu değildir. İsrail Devleti, Türkiye’den gelen tüm turistlerin ziyaretinden memnuniyet duymaktadır. İsrail’e gelen turistlerin tümü gibi Türk turistler de her bölgeyi olduğu gibi Kudüs’ü de özgürce ziyaret etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Buna karşın, Kudüs'e tur düzenleyen Türk turizm şirketleri, İsrail'in Türk vatandaşlarına yönelik vize ve ülkeye giriş uygulamalarında değişiklik olmadığı yönündeki açıklamasının doğru olmadığını belirtiyor.

İsrail'in ayrımcılık uygulayabileceği endişesiyle isminin gizli kalmasını isteyen Türk turizm şirketlerinden yetkililer, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, geçen yaz aylarından itibaren tur şirketleriyle Kudüs'ü ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına yılda sadece bir kez vize verildiğini, bu uygulamanın tur şirketlerinde görevli kişilere de uygulandığını belirtti.

Yılda bir kez şeklindeki ziyaret kısıtlaması nedeniyle Kudüs'ü daha sık ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarının imkan bulamadığına değinen yetkililer, söz konusu uygulamanın gruplara hizmet edecek Türk çalışanları da zor durumda bıraktığını anlattı.

Yetkililer ayrıca, İsrail İçişleri Bakanlığının, tur şirketleriyle gelen bir Türk vatandaşının "İsrail'de yasa dışı şekilde kalması halinde el konulmak üzere tur şirketlerinden 50 bin İsrail şekeli (yaklaşık 15 bin dolar) teminat bedeli almaya başladığını" söyledi.

Turizmciler, bu nedenle birçok tur şirketinin mağdur olduğunu ve Kudüs'te faaliyet gösteremez hale geldiğini aktardı.

