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Türk tiyatrosu iki oyunla Edinburgh Fringe Festivali'nde

İskoçya'nın ünlü festivali Edinburgh Fringe'de, Türk tiyatrosundan "Yüzyılın Evi" ve "Bir Esin Perisi Davası" adlı oyunlar seyirciyle buluşuyor

01 Ağustos 2019 Perşembe 22:26
Türk tiyatrosu iki oyunla Edinburgh Fringe Festivali'nde

LONDRA (AA) - Türk tiyatrosu, İskoçya'nın Edinburgh Fringe Festivali'nde iki oyunla temsil ediliyor.

Dünyanın en büyük görsel sanat festivali sayılan Edinburgh Fringe'de, Türk tiyatrosundan "Yüzyılın Evi" ve "Bir Esin Perisi Davası" adlı oyunlar da yer alıyor.

Yeşim Özsoy ve Ferdi Çetin'in yazdığı "Yüzyılın Evi", Özsoy'un yönetmenliğinde bugün festival kapsamındaki ilk performansıyla sanatseverlerle buluştu.

İngiliz The Guardian gazetesinin, festival kapsamında sergilenecek 3 bin 841 tiyatro ve dans gösterisi içinde ilk 50'ye, tiyatro oyunları içinde ise ilk 10'a dahil ettiği "Yüzyılın Evi" 17 Ağustos'a kadar sahnelenecek.

Fadik Sevin Atasoy'un hem yazıp hem oynadığı, yönetmenliğini ise Erdal Beşikçioğlu'nun yaptığı "Bir Esin Perisi Davası" adlı oyun da 2-20 Ağustos tarihlerinde festival seyircisiyle buluşacak.

Sanat dünyasında "yaratıcı özgürlük için dünyanın en büyük platformu" olarak nitelendirilen Edinburgh Fringe Festivali, bu yıl 59 ülkeden sanatçıları ağırlıyor. Festival kapsamındaki binlerce gösteri 323 sahnede sergileniyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 22:26
  1. Edinburgh Fringe
  2. Erdal Beşikçioğlu
  3. Fadik Sevin Atasoy
  4. Ferdi Çetin
  5. İskoçya
  6. Yeşim Özsoy
  7. Yüz Yılın Evi

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