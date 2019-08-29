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Türk tırları 12 gündür Suudi Arabistan'da bekletiliyor

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:54
Türk tırları 12 gündür Suudi Arabistan'da bekletiliyor

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan makamları, 73 Türk tırını yaklaşık 2 haftadır hiçbir gerekçe göstermeksizin gümrükte bekletiyor.

AA muhabirine konuşan ancak ismini açıklamak istemeyen Türk şoförler, İskenderun Limanı'ndan çıktıktan sonra 17 Ağustos'ta Suudi Arabistan'ın kuzeybatısından Kızıldeniz'e açılan Duba Limanı'na ulaştıklarını belirtti.

Rutin kontrollerin ardından limanın yanında bulunan ve etrafı tel örgülerle çevrili boş sahaya yönlendirildiklerini aktaran şoförler, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin bekletildikleri bu sahada ikinci haftalarını doldurmak üzere olduklarını söyledi.

- "Türk yetkililerle irtibat halindeyiz"

Yüksek nem oranıyla birlikte havanın aşırı sıcak olması nedeniyle birkaç kişinin rahatsızlık geçirdiğini vurgulayan şoförler, Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu yetkililerinin kendileriyle irtibat halinde olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan, 21 Temmuz'da aynı limana ulaşan 85 Türk tırını hiçbir gerekçe göstermeden 12 gün bekletmiş ve daha sonra geçişlerine izin vermişti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Duba Limanı'nda bekletilen Türk tırlarının gümrükten sorunsuzca çıkması için Suudi Arabistanlı muhatabıyla telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip etmiş, Türk şoförlerin bir an önce gümrükten geçmeleri için Suudi Arabistan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:54
  1. Duba Limanı
  2. Suudi Arabistan
  3. Türk tırları

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