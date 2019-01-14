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Türk ticaret platformu Modanisa uluslararası yatırım aldı

Dubai merkezli girişim sermayesi Wamda Capital ve dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs'tan oluşan konsorsiyum, modanisa.com'un azınlık hissesini satın almak üzere Rekabet Kurumu'na başvurdu- Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe:- "Yatırımla dünya markası olma yolunda önemli adımlar atacağız. Bir yandan e-ticaret ve lojistik altyapımızı güçlendirirken diğer yandan Türkiye'den daha fazla üretici ve markayı dünyayla buluşturma imkanına kavuşacağız"- Wamda Capital yönetici ortaklarından Khaled Talhouni:- "Dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye'nin ekonomik potansiyeli, yatırım kararını almada etkili oldu"

14 Ocak 2019 Pazartesi 13:01
Türk ticaret platformu Modanisa uluslararası yatırım aldı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası ticaret platformu modanisa.com, Dubai merkezli girişim sermayesi Wamda Capital ve dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs'tan oluşan konsorsiyumla ortaklık için anlaşma imzaladı.

Modanisa.com tarafından yapılan açıklamaya göre, Wamda Capital ve Goldman Sachs'tan oluşan konsorsiyum, şirketin azınlık hissesini satın almak üzere Rekabet Kurumu'na başvuruda bulundu.

Anlaşmaya göre, şirketin çoğunluk hissesi ve yönetimdeki söz hakkı Türk ortaklarda kalacak. İstanbul'u muhafazakar giyimin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen şirket, Avrupa ve Orta Doğu'da kuracağı lojistik merkezleriyle Türkiye'den gönderdiği ürünlerini maksimum 3 günde tüm dünyaya ulaştırabilecek.

Muhafazakar giyim tarzını benimsemiş kadınların ihtiyacı olan kıyafetlerin online satışını gerçekleştirmek için 2011'de yola çıkan Modanisa, 8 yılda üçüncü faz yatırım almayı başardı.

Şirkete ilk yatırımı 2013'te Aslanoba Capital yaptı. İkinci faz yatırım ise Suudi fon şirketi STC Ventures ve Wamda Capital'den geldi. Modanisa, bu yatırımlarla modest giyim akımının uluslararası arenada büyümesi ve gelişmesine önemli katkı sağladı.

Türkiye'nin hazır giyim e-ihracat şirketleri arasında önemli bir yere sahip olan Modanisa, toplam cirosu içindeki ihracat oranını 2018 itibarıyla yüzde 80'lere ulaştırdı.


- "Bu yatırım kararını verdiğimiz için çok mutluyuz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe, yeni yatırımla dünya markası olma yolunda önemli adımlar atacaklarını vurgulayarak, "Bir yandan e-ticaret ve lojistik altyapımızı güçlendirirken diğer yandan Türkiye'den daha fazla üretici ve markayı dünyayla buluşturma imkanına kavuşacağız." değerlendirmelerini yaptı.

Konsorsiyum üyesi, Wamda Capital yönetici ortaklarından Khaled Talhouni de dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye'nin ekonomik potansiyelinin yatırım kararını almada etkili olduğunu ifade etti.

Talhouni, "Goldman Sachs ile bu yatırım kararını verdiğimiz için çok mutluyuz. Biz Modanisa'nın işine ilk yatırımı yapan ortaklardan biriyiz. Bu seferki yatırımımız, işini bölgemizin ötesinde dünyaya açmış bir ekibin başarısına duyduğumuz inancın sonucunda gerçekleşiyor. Bu yatırım, Modanisa'nın işini büyütmeye devam ederek modest giyim konusunda dünyanın bir numaralı ismi olma hedefi için bir destektir." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 13:01
  1. Modanisa.com
  2. uluslararası yatırım

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